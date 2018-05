Neuer Bäcker in Ellwanger Rewe hat übernommen

Die Bäckereifiliale im Ellwanger Lebensmittelhändler Rewe ist wieder besetzt. Nachdem das Unternehmen Eggenroter aufgrund einer Insolvenz seine Bäckereien schließen musste, ist seit vergangenen Freitag ein neuer Pächter im Rewe-Markt eingezogen.

Die Bäcker- und Konditorei Scholl, die ihren Hauptsitz in Schwäbisch Hall hat, eröffnete damit die dritte Filiale in Ellwangen. „Weitere Eröffnungen sind bislang nicht geplant“, sagt Julian Strecker von Scholl auf Nachfrage. Wie sich die neueröffnete Filiale im Rewe nun entwickle, müsse abgewartet werden. „Das steckt noch in den Kinderschuhen“, sagt er weiter. Der Einzug in den Markt habe sich angeboten, so Strecker zu den Gründen des Unternehmens. Die Bäckerei Scholl führt 26 Filialen zwischen Schwäbisch Hall, Künzelsau und Ellwangen.