Neue Staatsanwältin tritt ihren Dienst an

Die Staatsanwaltschaft Ellwangen hat eine neue Staatsanwältin. Doreen Sachs erhielt die von der Ministerin der Justiz und für Migration, Marion Gentges (CDU), ausgestellte Ernennungsurkunde zur Staatsanwältin auf Lebenszeit.

Die Staatsanwältin ist 30 Jahre alt und bei Göppingen aufgewachsen. Nach dem Abitur studierte Doreen Sachs von 2010 bis 2015 Rechtswissenschaften an der Universität Tübingen mit dem Schwerpunktbereich Zivilverfahrens- und Insolvenzrecht. Nach dem Ersten Juristischen Staatsexamen 2015 und dem Vorbereitungsdienst am Amtsgericht Göppingen, bei der Staatsanwaltschaft Ulm und beim Landratsamt Göppingen war sie zunächst von 2018 bis 2020 als Assessorin am Landgericht Ellwangen tätig. Die nächste Station in der Assessorenzeit führte Doreen Sachs zur Staatsanwaltschaft Ellwangen, wo sie nun eine Planstelle erhielt.

Leitender Oberstaatsanwalt Andreas Freyberger zeigte sich über den personellen Zuwachs sehr erfreut und hieß die neue Kollegin im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seiner Behörde herzlich willkommen.