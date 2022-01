Neue Serie: Was vor hundert Jahren in unserer Zeitung stand

Was hat die Menschen vor 100 Jahren umgetrieben? Mit dieser Serie wollen wir unseren Lesern und Usern wieder besonderen Lesestoff bieten. Vor allem: Abwechslung vom Pandemie-Alltag, der die Medien seit zwei Jahren dominiert.

Da können wir, die „Aalener Nachrichten/Ipf-und Jagst-Zeitung“, aus dem Vollen schöpfen, denn die Zeitung blickt auf eine lange Geschichte zurück. Die „Aalener Nachrichten“ waren damals noch die „Aalener Volkszeitung“, gegründet 1909. Die „Ipf- und Jagst-Zeitung“ war vor 100 Jahren bereits unter ihrem heutigen Namen bekannt. Ihre Geschichte reicht aber sogar noch viel weiter, bis zum Jahr 1818 zurück, als sie noch „Allgemeines Intelligenzblatt für den Jaxtkreis“ hieß.

Ins Rollen kam die Idee, das Erbe unserer Zeitung wiederaufleben zu lassen, ironischerweise, weil das hauseigene Archiv, in unserem Redaktionsgebäude in der Aalener Straße, im vergangenen Jahr ausgelagert wurde. Allein das Blättern in den alten Unterlagen war für so manchen Redakteur eine faszinierende Reise durch die Zeit.

Also schauten wir einmal genauer hin und machten uns Gedanken, wie wir dem gedruckten Vermächtnis unserer Vorgänger neues Leben einhauchen könnten. Was dann folgte, war eine große Überraschung: In der Ausgabe vom 31. Dezember 1921 steht doch tatsächlich in Fraktur auf vergilbtem Papier geschrieben: „Vor hundert Jahren – Ein Blick in Ellwangens Vergangenheit. Seinen Mitbürgern zum Jahreswechsel gewidmet von einem Ehrenbürger“. Die Idee war also gar nicht so neu.

Weiter ist in dem alten Beitrag zu lesen: „Bei der Jahreswende pflegen wir zu Rückblicken auf das vergangene Jahr gestimmt zu sein. In einer Zeit wie der heutigen kommt es uns aber fast verlockender vor, unsere Blicke um ein Jahrhundert oder mehrere rückwärts schweifen zu lassen.“ Ist es heute die Corona-Pandemie, die das Mediengeschehen beherrscht, waren es damals die Nachwirkungen des Ersten Weltkriegs. Dass Redakteure im Abstand von 100 Jahren auf die gleiche Idee kommen fand unsere Redaktion erstaunlich und gleichzeitig sehr motivierend, sich diesem Thema zu widmen. Und so stand der Plan. Die Serie „Vor hundert Jahren“ wird in unregelmäßigen Abständen erscheinen.

Das Logo unseres neuen Formats ist der Zeichnung nachempfunden, die damals den Kopf der Ipf- und Jagst- Zeitung schmückte: Ein Elch, der von zwei Pfeilen getroffen wird, im Hintergrund die Szenerie Ellwangens mit den markanten Wahrzeichen Basilika, Schönenbergkirche und Schloss. Die Geschichte hinter der Entstehung des Motivs ist nicht überliefert. Doch kann angenommen werden, dass es sich an den Gründungsmythos der Stadt anlehnt.

Der Legende nach soll Hariolf, ein Edler aus dem Burgenland, im Virngrundwald einen enormen Elch erlegt haben. Als er sich nach der anstrengenden Jagd ausruhen wollte, wurde er im Schlaf dreimal vom Leuten einer Glocke geweckt. Der Hariolf interpretierte seinen Traum als göttliches Zeichen und errichtete im Jahr 764 an derselben Stelle das Benediktinerkloster. So soll angeblich auch der Name Ellwangens von Elch-fangen abstammen.

Ob Wahrheit oder Legende: Der Elch ist aus Ellwangen bis heute nicht wegzudenken – so wie eben auch die Ipf- und Jagst- Zeitung, deren Geschichte wir hiermit einen besonderen Respekt erweisen wollen.