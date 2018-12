Neue Schulleiterin der Kastellschule eingeführt - Sanierte Schule übergeben

Am Freitag ist in Pfahlheim groß gefeiert worden: Zum einen wurde die neue Schulleiterin der Kastellschule, Heike Brost, offiziell in ihr Amt eingeführt, zum anderen wurde die komplett sanierte Schule ihrer Bestimmung übergeben.

Ein Bläsersextett des Musikvereins Trachtenkapelle Pfahlheim unter der Leitung von Vorsitzendem Florian Maierhöfer eröffnete den Abend mit dem Stück „Joy to the world“ und der Schülerchor schmetterte „Herzlich willkommen, ihr lieben Leut'“.

Oberbürgermeister Karl Hilsenbek betonte in seinem Grußwort, dass dies ein besonderer Tag sowohl für die Stadt als auch für die Ortschaft Pfahlheim wäre. Er gratulierte der neuen Schulleiterin Heike Brost zu ihrer Amtseinsetzung und wünschte ihr viel Schaffenskraft zum Wohl der Pfahlheimer Schüler. Als Geschenk überreichte Hilsenbek Brost Freikarten für das sanierte Ellwanger Wellenbad.

„Nur ein Mensch mit Bildung kann den Frieden gestalten“

Schuldekan Dr. Harry Jungbauer gab den kirchlichen Segen. „Mit Ihrem Wissen ist es mir um die Kastellschule nicht bang“, sagte er zu Brost. Er beleuchtete noch den Namen Kastellschule und erinnerte in diesem Zuge an die Römer, die im Kastell in Halheim einst stationiert waren. Sie hätten dafür gesorgt, den Frieden zu sichern. „Nur ein Mensch mit Bildung kann den Frieden gestalten“, unterstrich der Dekan. Er betonte, dass die Schule „ein Bildungsort für den Frieden“ sein müsse. Mit der neuen Schulleiterin nehme die Kastellschule den richtigen Weg, befand Jungbauer.

Heiko Fähnle als Geschäftsführender Schulleiter lobte den gelungenen Ausbau der Kastellschule. Es sei „ein moderner Lernort“ geschaffen worden. Der neuen Schulleiterin Heike Brost wünschte er viele kreativen Ideen und Durchhaltevermögen. Er zeigte sich überzeugt, dass die Pfahlheimer Schule unter der neuen Leitung in eine „sichere Zukunft“ blickt.

Weitere Grußworte sprachen die Elternbeiratsvorsitzende Renate Schneider und Schulamtsdirektorin Elke Weccard, die am Freitag übrigens keine Ernennungsurkunde dabei hatte, da Heike Brost zuvor schon Schulleiterin in Hohenstadt war. Weccard ließ bei der Einsetzungsfeier die berufliche Vita von Brost Revue passieren und attestierte ihr Zuverlässigkeit, hohe Kompetenz und professionelle Arbeit. Sie lobte außerdem ausdrücklich die Entscheidung der Stadt Ellwangen, den Schulstandort Pfahlheim zu erhalten.

Neue Rektorin ist gerührt und überwältigt

Auch der Pfahlheimer Schülerchor hieß die neue Rektorin willkommen. Nach der Übergabe von kleinen Geschenken wie einem Handtuch, falls die neue Chefin doch mal ins Schwitzen komme, und einem „Pfläschderle für kleine Blessuren“ zeigte sich die neue Rektorin Heike Brost doch sichtlich gerührt und dankte für diesen grandiosen Empfang. Sie sei schlicht „überwältigt“. „Ich war nicht auf dem Holzweg, als ich mich als Schulleiterin für Pfahlheim beworben habe“, sagte sie und erinnerte an einen Ausspruch von Ortsvorsteher Wolfgang Seckler, der ihr gegenüber einmal geäußert habe: „In Hohenstadt war's sicher schee, aber in Pfohla isch’s scheenner.“