Neue Partnerschaft zwischen INNEO und Aroundsec

Für mehr IT-Sicherheit und besseren Schutz gegen Cyberangriffe gehen der Ellwanger Softwareentwickler Inneo geht eine Partnerschaft mit der Computersicherheitsdienst Around IT-Security GmbH (aroundsec) aus Kirchhardt ein.

Das hat das Entwicklerunternehmen in einer Pressemitteilung bekanntgegeben. IT-Sicherheit gewinne immer mehr an Bedeutung, insbesondere in Zeiten von zunehmender Cloud-Nutzung und Cyberangriffen.

Es sei heute keine Frage mehr, ob jemand in ein Netzwerk eindringen könne, eher, wann es passiert. Und was ein Eindringling dann genau im Netzwerk anrichten kann, worauf er Zugriff bekommt und welche Schäden damit verbunden sind, sei den meisten Unternehmen nur in wenigen Fällen bekannt oder bewusst, so Inneo. Hier setze aroundsec mit seiner Beratung an, die dann durch Umsetzung technologischer Maßnahmen durch Inneo ergänzt werde, um ein umfassendes Sicherheitskonzept zu realisieren.

Ergänzend widme man sich aber auch „dem Faktor Mensch“, der gerade beim Phishing oder Social Engineering, einem Ausspähen mittels sehr persönlicher Ansprache, die mit Abstand größte Rolle bei einem Angriffsversuch spielt. Es gelte die Mitarbeiter zu sensibilisieren und ein Bewusstsein für die heutige Bedrohungslage bei den Unternehmen zu schaffen. Auch hier bieten aroundsec und INNEO ab sofort gemeinsam Lösungen für Unternehmen aller Art und Größe, wie die Mitteilung weiter ankündigt.

Aroundsec hat sich darauf spezialisiert, IT-Sicherheitslücken ausfindig zu machen und Schutzmaßnahmen für verschiedene Angriffsszenarien zu entwickeln.

Das Hacken und Auffinden von IT-Sicherheitslücken, sowie die Implementierung von wirksamen Schutzmaßnahmen vor genau solchen Angriffsszenarien, ist die erklärte Leidenschaft von aroundsec. Darüber hinaus werden fortlaufend weiterführende Techniken und gesammelte Erfahrungswerte kombiniert, um besonders wirkungsvolle Maßnahmen zum Schutz vor Cyber-Angriffen zu entwickeln, berichtet Inneo.