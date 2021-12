Neue Packstation für Ellwangen

DHL hat in der Erfurter Straße 35 eine neue Packstation mit 110 Fächern in Betrieb genommen.

Die neue modulare Packstationist an sieben Tagen pro Woche rund um die Uhr zugänglich. Über Packstationen können auf einfache Art und Weise und rund um die Uhr Pakete eingeliefert und in Empfang genommen werden.

Den Service von DHL nutzen laut dem Unternehmen mittlerweile über 16 Millionen Menschen in Deutschland. Eine Anmeldung für den kostenlosen Packstation-Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich. Für den Sendungsempfang an der Packstation benötigen Neukunden die DHL Paket App, die alle Services rund um das DHL Paket bequem bündelt. Für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Packstation ist keine vorherige Registrierung erforderlich.

Unter https://www.deutschepost.de/de/s/standorte.html# finden die Kunden alle Standorte von Packstationen, Filialen, DHL Paketshops und Verkaufspunkten für Brief- und Paketmarken inklusive der jeweiligen Leistungen und Öffnungszeiten.