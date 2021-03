Neue Konrektorin an der Schöner-Graben-Schule

Die Schöner-Graben-Schule, Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum, in Ellwangen hat seit Februar mit Eva-Maria Berger, die dort bisher als Sonderschullehrerin tätig ist, eine neue Konrektorin.

Eva-Maria Bergers Werdegang begann mit der Ausbildung zur Kinderpflegerin und einer mehrjährigen Tätigkeit in diesem Beruf, wobei sie parallel das Abendgymnasium besuchte und das Abitur erlangte. Nachdem sie das Studium für Gehörlosen- und Sprachbehindertenpädagogik erfolgreich absolviert hatte, war die Pädagogin zunächst an verschiedenen förder- und sonderpädagogischen Lernzentren im Raum München tätig, bis sie schließlich 2006 an die Schöner-Graben-Schule in Ellwangen kam.

Von Beginn an war die Lehrkraft federführend in der Steuergruppe zur Selbstevaluation der Schule tätig. Sie brachte sich nicht nur als Klassenlehrerin, sondern auch in vielfältigen anderen Aufgabenfeldern kompetent ein.

Seit vielen Jahren arbeitet sie erfolgreich im Rahmen des sonderpädagogischen Dienstes mit den Grundschulen im Einzugsgebiet der Schöner-Graben-Schule zusammen und kann ihr Fachwissen zudem in der Inklusion effizient ein- und umsetzen. Eva-Maria Berger gibt ihre Kompetenzen und Erfahrungen gerne als Mentorin an Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter weiter. Darüber hinaus werden auch Praktikantinnen und Praktikanten von ihr betreut und motiviert, diesen Berufsweg einzuschlagen.