Neue Infoschilder führen Besucher eigenständig durchs Schloss

Ein niederländischer Tourist steht vor den Toren des Ellwanger Schlosses. Interessiert begutachtet er die neue Übersichtstafel, zückt die Fotokamera – und drückt ab. Das freut den Amtsleiter von Vermögen und Bau Schwäbisch Gmünd, Claus Schüßler. Denn der Landesbetrieb hat die Übersichts- und 16 Informationstafeln, die im gesamten Schloss verteilt hängen, am Dienstagnachmittag der Öffentlichkeit übergeben.

„Gefällt Ihnen die Tafel?“, fragt er den verdutzten Touristen. Nach kurzer Überwindung der Sprachbarriere kommt die Bestätigung für Schüßler. „Ja, sehr gut. Schön übersichtlich“, sagt der Niederländer. Auf der Tafel finden Schlossgänger eine Besucherordnung, einen Lageplan und die Öffnungszeiten. „Damit haben wir Orientierung ins Schloss gebracht“, sagt Tanja Werner von Vermögen und Bau.

Was geschah hier früher, was heute

Dazu dienen auch sechs Pfeile, die einen eigenständigen Rundgang ermöglichen. Die Infotafeln fassen in kurzen Sätzen Historie und Gegenwart zusammen – was geschah früher hinter den Mauern, was heute. „Diese Beschilderung ist eine Aufwertung der gesamten Anlage“, sagt Matthias Steuer, der ebenfalls dem Landesbetrieb angehört, aber auch das Schlossmuseum leitet.

Besonders schwer sei es gewesen, die umfassende Geschichte des Schlosses mit wenig Text zusammenzufassen, erzählt Steuer und lacht. „Wir können damit aber nicht nur informieren, sondern die Leute auch auf Dinge aufmerksam machen, die sie sonst womöglich übersehen hätten“, sagt er.

Der Ochsenbratturm heißt gar nicht so

Und in den Sprachgebrauch der Einheimischen eingreifen. Denn der Ochsenbratturm, in dessen Innern – der Name verrät es – bei den Heimattagen ein Ochse gebraten wird, heißt eigentlich ganz simpel Küchenschlot. Das muss auch Amtsleiter Schüßler neu lernen, dem die „falsche“ Bezeichnung direkt auffällt. Er wird nicht der einzige sein.

Eine Herausforderung hat Museumsleiter Steuer auch noch für die Schlossbesucher. „Ich habe die Schilder so oft korrigiert und gelesen, es gibt sicherlich keine Fehler darauf“, sagt er. Seine Grimasse danach verrät doch noch einen Funken Unsicherheit.

Die Planungen für einen Aufzug im Schloss Ellwangen sind abgeschlossen