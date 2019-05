Neue Hospizhelferinnen ausgesendet

Bei einem Wortgottesdienst sind zehn neue ehrenamtliche Mitarbeiterinnen für das stationäre Hospiz Sankt Anna in Ellwangen ausgesandt worden. Vorausgegangen war ein sechsmonatiger Ausbildungskurs, bei dem Karin Thum die Frauen auf ihre künftigen Tätigkeiten vorbereitet hat.

Beim Aussendungsgottesdienst wünschte ihnen Schwester Veronika Mätzler, die Generaloberin der Anna-Schwestern als Träger des stationären Hospizes, die Erfahrung, dass das was sie an Zeit, an Kraft und sich selbst mit ihren Fähigkeiten und Erfahrungen einbrächten für viele Menschen zum Segen und für sie selber zur Lebensschule werde.

Karin Thum ging auf die Ausbildungsinhalte wie Verluste im eigenen Leben, Umgang mit Sterben, Tod und Trauer, pflegerische Grundkenntnisse, Kommunikation und Gesprächsführung ein. Kapuzinerpater Norbert Poeschel segnete die neuen Ehrenamtlichen, Hospizleiter Bernhard Amma hieß sie herzlich willkommen.

Die nun 34 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind gerüstet, setzen gemeinsam mit dem hauptamtlichen Team für die Hospizgäste und deren Angehörige das Leitbild des stationären Hospizes Sankt Anna um: „Wir können dem Leben nicht mehr Tage, aber den Tagen mehr Leben geben.“

Ausgesandt wurden Sabine Schüll, Rebecca Kogel, Uschi Ladenburger, Sandra Seckler, Birgit Binder, Maria Sinz, Anni Joas, Christa Münzer, Angelika Frankenreiter und Gisela Wurstner.