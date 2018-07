Neue Computer und ein Fahrstuhl fürs Amtsgericht

Das Ellwanger Amtsgericht ist mit neuer Computer-Hardware ausgestattet worden. Am Mittwoch wurden die alten Geräte abgeholt und gleichzeitig die neuen Rechner und Bildschirme installiert.

Wie Amtsgerichtsdirektor Nobert Strecker auf Nachfrage der „Ipf- und Jagst-Zeitung“ erklärt, wird jeder Mitarbeiter im Ellwanger Amtsgericht künftig an zwei Bildschirmen arbeiten müssen. Hintergrund sei die geplante Einführung der elektronischen Gerichtsakte. Die elektronische Gerichtsakte soll an deutschen Gerichten die tradierte Papierakte ablösen; die Arbeit an den Gerichten soll dadurch einfacher und effizienter werden.

Neben dem Austausch der Computer stehen am Amtsgericht noch weitere bauliche Maßnahmen an. So soll das altehrwürdige Gebäude, das 1880/81 von dem Architekten A. Wiegand errichtet wurde und unter Denkmalschutz steht, in den kommenden Monaten mit einem Fahrstuhl ausgestattet werden. Die auwendigen Arbeiten werden laut Strecker in den kommenden Wochen beginnen und sich voraussichtlich bis ins nächste Jahr ziehen. Außerdem werden an den Fenstern Aussenrolladen montiert. Das Gebäude wurde an einer Gebäudefront bereits eingerüstet.