„Das Örtliche für Aalen, Ellwangen, und Umgebung“ ist neu erschienen

Das „Örtliche für Aalen, Ellwangen und Umgebung“ (Ausgabe 2021/22), ist vor kurzem in einer Auflage von 86 800 Exemplaren erschienen und liegt wie gewohnt kostenlos bei teilnehmenden Partnerfilialen der Deutschen Post, Rewe und bei Netto aus. Zur Veröffentlichung haben die Vertreter der Kunze Medien AG, Ingeborg und Alfred Schunter, an Oberbürgermeister Michael Dambacher ein persönliches Exemplar der neuen Ausgabe überreicht. Das Örtliche enthält neben den überarbeiteten Informationen auch den aktuellen Stadtplan der Stadt Ellwangen. Der Sonderteil informiert über Ärzte und weitere Berufe im Gesundheitswesen. Weiterhin unterstützt „Das Örtliche“ die Ausbildungssuche: Die Sonderseiten bieten einen Überblick über Ausbildungsbetriebe und Lehrstellen in der Nähe. Sämtliche Informationen über die Region und das Ortsverzeichnis inklusive der Postleitzahlen wurden auf den neuesten Stand gebracht. Schließlich präsentiert sich „Das Örtliche“ auch im Internet: www.dasoertliche.de Über den Button „Termin anfragen“ können Kunden hier zum Beispiel mittlerweile auch bei Händlern nach einem Click & Collect anfragen.