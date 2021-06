Neue Aquafitness-Kurse im Ellwanger Wellenabd

Auch wenn das Ellwanger Wellenbad für den öffentlichen Badebetrieb voraussichtlich erst mit Ende der Sommerferien geöffnet werden kann, so ruht der Betrieb doch nicht ganz: Vereins- und Kursangebote werden soweit als möglich ausgeführt. Da das große Becken aufgrund einer Sanierung des Hubwandschachts bis auf weiteres aber nicht nutzbar ist, werden jetzt im Bewegungs- und im Außenbecken neue Aqua-Fitnesskurse gestartet: Am heutigen, Dienstag, 15. Juni, starten insgesamt acht Kurse. Dienstag, Donnerstag und Freitag gibt es jeweils im Wochenrhythmus von 18.30 bis 19.15 und von 19.30 bis 20.15 Uhr 45 Minuten lang „AquaTabata“ und „Aqua Power“ im Außenbecken. Für die bei jeder Witterung stattfindenden Kurse im Außenbecken sind jeweils zehn Plätze pro Kurs frei, sieben Termine umfasst jede der Kursserien. Zusätzlich startet am Samstag, 19. Juni, das Kursangebot „AquaFit“ im Bewegungsbecken. Jeweils von 18.30 bis 19.15 und von 19.30 bis 20.15 Uhr laufen die beiden Kurse ebenfalls über sieben Wochen. Es sind für alle Kurse noch Plätze frei.