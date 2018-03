Neubau der Buchenbergschule: Mensa kommt gut an

Der Neubau an der Ellwanger Buchenbergschule (2016 bis 2018) hat den Schülerinnen und Schülern eine Mensa beschert. Die Achtklässlerinnen Svenja Scholz und Selin O´Meara haben sich für den „Zeitungstreff 2018“ dort umgeschaut. Es fiel für die Eltern eine große Last ab, denn sie können nun ohne Sorgen in Ruhe arbeiten und wissen, dass die Kinder eine warme Mahlzeit bekommen. Das Essen schmeckt den Kindern hervorragend, denn es gibt immer unterschiedliche Gerichte. Das Mensasystem funktioniert per Internet und Mensa-Karte. Am Computer bestellen die Schüler das Essen im Voraus. Es wurde auch ein neuer Lehrerparkplatz gebaut. Er ist für die Lehrer sehr praktisch. Es gibt auch neue Naturwissenschaftsräume und einen neuen Spielplatz für die Grundschüler. Im letzten Jahr wurde auch ein neuer Technikraum gebaut. Während dieser Zeit war es ziemlich laut und sehr anstrengend zu lernen.