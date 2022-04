NetCom BW erweitert ihr Marktgebiet

Die NetCom BW GmbH übernimmt Teile der Telekommunikation Lindau GmbH – einer Tochtergesellschaft der Stadtwerke Lindau GmbH & CO. KG. Die hierfür notwendigen Vereinbarungen haben Vertreter der EnBW-Tochter und der Stadtwerke Lindau am Freitag, den 25.03.2022, offiziell unterzeichnet. Künftig wird damit sowohl der Netzbetrieb des Telekommunikationsnetzes als auch das Endkundengeschäft in die Verantwortung der NetCom BW übergehen. Die hierfür notwendige passive Netzinfrastruktur bleibt bei der Telekommunikation Lindau, die diese wiederum an die NetCom BW verpachtet.

Für die Kunden der Telekommunikation Lindau soll die Übernahme kaum „spürbar“ sein, heißt es in der Mitteilung. Die Telekommunikation Lindau bleibe bis auf Weiteres Vertragspartner der Kunden, die bestehenden Kundenverträge blieben unangetastet. Auch die Arbeitsplätze der 14 Mitarbeiter im Telekommunikationssegment der TK Lindau seien sicher; die NetCom BW werde alle Angestellten übernehmen und durch Anmietung von Geschäftsräumen auf dem Gelände der Stadtwerke einen neuen Unternehmensstandort in Lindau aufbauen.