Nervenkrimi im Kegeltreff am Kloster

Am vergangenen 6. Spieltag war der SV Pöllwitz zu Gast bei den Frauen des KC Schrezheim. Klarer Favorit dieser Begegnung waren die „Pöllwitzer Mücken“, die bisher noch ungeschlagen an der Tabellenspitze der Kegel-Bundesliga standen. Die Schrezheimerinnen wollten jedoch alles daransetzen, die Punkte in Schrezheim zu behalten, waren sie doch hochmotiviert vom vergangenen Auswärtssieg aus Auma zurückgekommen.

Das Trainergespann Wolfgang Lutz setzte auf die gleiche Aufstellung wie vergangene Woche. Daher starteten Saskia Barth und Daniela Weber für den KC Schrezheim.

Saskia (557) bekam es mit der frisch gebackenen Mannschaftsweltmeisterin Anna Müller (571) zu tun. Alle vier Sätze waren eng umspielt, am Ende hatte Barth jedoch mit 1:3-Satzpunkten das Nachsehen und musste den Mannschaftspunkt abgeben. Weber startete sensationell mit einer 155er Bahn und zeigte ihrer Gegnerin Celine Dannehl (569) gleich, dass sie nicht zu unterschätzen ist. Weber konnte ihr gutes Niveau konstant halten und erspielte sich mit neuer persönlicher Bestleistung von 605 Kegeln den ersten Mannschaftspunkt für Schrezheim.

Es stand 1:1 und die Schrezheimerinnen lagen mit 22 Kegeln vorne - dies hieß es jetzt weiter auszubauen. Kathrin Lutz (541) ging gegen Sarah Conrad (582) an den Start. Lutz kam nur schwer ins Spiel und musste mit 0:4-Satzpunkten den Mannschaftspunkt an ihre Kontrahentin abgeben. Im Duell um Sandra Winter (571) und Pia Köhler (561) ging etwas spannender zu. Mit 2:2-Satzpunkten und dem besseren Gesamtergebnis gewann Winter einen weiteren Mannschaftspunkt für den KC Schrezheim.

Die Spannung baute sich weiter auf – mit 2:2 Mannschaftspunkten und neun Kegel Rückstand ging das Schlusspaar ins Rennen. Irmgard Drexel (555) lieferte sich ein knappes Duell gegen Gabriele Muhl (537). Jede einzelne Bahn war hart umkämpft, aber am Ende konnte Drexel mit 3:1 Satzpunkten den dritten Mannschaftspunkt für die Schrezheimerinnen einfahren.

Bianca Sauter (546) sicherte sich gleich die ersten zwei Sätze gegen Diana Langhammer (557), hatte dann aber auf den anderen beiden Bahnen das Nachsehen. Da dieser Mannschaftspunkt an die Gäste ging, war nun die Gesamtholzzahl ausschlaggebend. Keiner hat es zu Beginn kommen sehen, aber tatsächlich entschied sich das Spiel im letzten Wurf und die Schrezheimerinnen verloren mit zwei Holz gegen Pöllwitz. Es war eine bittere Niederlage, aber Trainer Wolfgang Lutz geht optimistisch an das nächste Spiel in der Kegel-Bundesliga gegen Erlangen-Bruck. „Meine Mädels haben bis zum Schluss gekämpft und wieder einmal gezeigt, dass sie trotz neu zusammen gewürfeltem Kader nicht zu unterschätzen sind. Diese positive Energie nehmen wir mit ins nächste Spiel am 21. November.“ Mit Schrezheim ist in dieser Liga durchaus zu rechnen.