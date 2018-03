Naturschutzbund bietet Exkursion zu den Wasservögeln

Der Nabu bietet wieder eine Exkursion zu den Wasservögeln im Naturschutzgebiet Vorbecken Buch/Bucher Stausee an. Am Sonntag, 18. März, führt Hariolf Löffelad entlang des Schutzgebietes. Derzeit sind die überwinternden Reiher, Kormorane und Gänse ebenso anzutreffen wie die nun hier bereits durchziehenden Singvögel, Kiebitze, Wildtauben und Greifvögel. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Wanderparkplatz bei Jagsthausen. Dauer circa zwei Stunden. Gäste sind willkommen.