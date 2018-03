Naturnahes Gärtnern hilft dem Star

Der Star ist 2018 zum „Vogel des Jahres“ ernannt worden. Diese Auszeichnung hat einen traurigen Hintergrund: Denn der ehemals alltägliche Vogel ist in den letzten Jahren selten geworden, inzwischen steht er auf der roten Liste. Wie Garten- und Terrassenbesitzer dem gefiederten Kerl helfen können, zeigt die Nabu-Ortsgruppe Ellwangen im Rahmen ihrer Aktion „Ich blüh’ auf, damit es wieder summt, brummt und zwitschert“.

Es wird Frühling, der Star kehrt zurück aus seinen Winterquartieren und ist auf der Suche nach geeigneten Brutplätzen und ausreichend Nahrung. Doch auch im Ostalbkreis heißt es für den begnadeten Stimmenimitator immer öfter: Fehlanzeige.

Denn Stare benötigen landwirtschaftliche Flächen. Aber eben nicht unsere inzwischen in der Überzahl vorhandenen, leergeräumten, mit Glyphosat oder ähnlichem behandelten Agrarwüsten und Mais-Monokulturen, erklärt der Nabu. Sondern extensiv genutzte Wiesen, Stoppelfelder und Viehweiden, auf denen die Stare ihre Nahrung – Insekten und Würmer – in ausreichender Menge finden können. Diese ursprünglichen Landschaften sind jedoch immer seltener anzutreffen.

Kaum Überlebenschancen in der offenen Landschaft

Leider ist laut Nabu auch in Ostwürttemberg der Trend ungebrochen, Felder fast durchgehend zu bewirtschaften, mit Chemikalien zu behandeln und das Vieh ausschließlich in Ställen zu halten. Übrigens auch ein Grund dafür, warum es unter anderem die Elster, einen natürlichen Feind der Starbruten, immer mehr in unsere Gärten zieht – auch sie findet nur noch dort genügend Nahrung und kaum noch Überlebensmöglichkeiten in der offenen Landschaft.

Natürliche Bruthöhlen für den Star sind ebenfalls überaus selten geworden: Alte, durchlöcherte Bäume haben in der Ordnung unserer Wirtschaftswälder keinen Platz, meint der Nabu. In den Städten und Gemeinden müssen sie Bauvorhaben weichen oder werden als verkehrsgefährdend eingestuft und beseitigt.

Es braucht Grünland ohne Umweltgifte

Im Umkehrschluss bedeutet das: Um dem Star und anderen Vögeln zu helfen, braucht es viel mehr extensiv genutztes Grünland ohne Umweltgifte. Stellt man Rinder und Schafe wieder mehr auf die Weide, lockt ihr Mist Insekten an und es entsteht ein natürliches Nahrungsangebot, so der Nabu, der darum bittet: „Nur im äußersten Notfall alte Bäume mit Bruthöhlen fällen.“

Ganz wichtig ist es, so der Nabu, zumindest schon einmal in unseren Gärten und innerstädtischen Grünflächen das Nahrungsangebot für den Star und andere Vögel wieder wesentlich zu steigern. Das tut man, indem man naturnah gärtnert, insektenfreundliche Pflanzen pflanzt, die Gärten und Flächen nicht leer räumt, keine Insektizide und Pestizide einsetzt und durchaus auch eine Ganzjahresfütterung am Vogelhaus anbietet. Man kann den Star zusätzlich bei seiner Nahrungssuche unterstützen, indem man auch über den Winter hinaus Futter bereitstellt, gerne in Form von Mehlwürmern und Meisenknödel.

Jedem Garten- und Terrassenbesitzer ist es zudem möglich, dem Staren Wohnraum anzubieten. Gerade jetzt ist es allerhöchste Zeit, die speziell mit einem ausreichend großen Einflugloch ausgestatteten Starenkästen in ausreichend großer Zahl aufzuhängen – denn der Star ist zurück aus seinen Winterquartieren und dringend auf der Suche nach geeigneten Brutmöglichkeiten. Naturgemäß ist der Star sehr gesellig, und so ist es möglich (und war früher oft üblich), Starenkästen in großer Zahl neben- oder übereinander zu hängen.

Die Bemühungen werden reichlich belohnt werden, verspricht der Nabu: „Durch wunderschönen Vogelgesang, interessante und vergnüglichen Beobachtungen, einen lebendigen Garten und letztendlich eine Investition in die Zukunft. Denn stirbt die Natur, ist es in der Folge auch um uns schlecht bestellt.“

Nistkästen: Das sollte man beachten:

Die Stare benötigen ein größeres Einflugloch (Durchmesser 45 Millimeter) als zum Beispiel Meisen. Deshalb sollte man spezielle Starenkästen erwerben oder selbst bauen.

Der Kasten wird idealerweise in einer Höhe von mindestens zwei bis sechs Metern befestigt, entweder im Baum oder auch an Hauswänden.

Man kann hölzerne Starenkästen mit Leinöl imprägnieren und so gegen Nässe schützen. Um das Eindringen von Regen zu verhindern, muss der Nistkasten entweder gerade am Untergrund lehnen oder noch besser leicht nach vorne kippen.

Bitte das Einflugloch nach Osten oder Südosten ausrichten.

Die Nistkästen im Herbst bitte alle ausräumen und säubern

Grundsätzlich kann man Nistkästen, die in Bäumen hängen, gut vor Katzen und anderen Raubtieren schützen, indem man an den Bäumen einen speziellen Katzenabwehrgürtel mit Metalldornen befestigt, so dass das Tier nicht ans Nest gelangen kann. Diese sind nicht teuer, über das Internet erhältlich und ein echter Schutz. Eine kostenlose Möglichkeit besteht in mannshoch um den Stamm gebundenem Schnittholz von dornigen Sträuchern mit nach unten zeigenden Zweigenden. Und zur Not geht auch ein Plastikeimer ohne Boden, den man um den Baum klemmt.

Der Star: ein begnadeter Imitator

Der Star ist circa 22 Zentimeter groß und hat eine Flügelspannweite von circa 40 Zentimeter – er ist also etwas kleiner als eine Amsel. Vom Gefieder her unterscheiden sich Männchen und Weibchen kaum. Man spricht vom winterlichen „Schlichtkleid“ – da hat der Star einen dunkleren Schnabel, und sein Gefieder ist mit weißen Punkten übersät. Sonst ist sein Schnabel gelb, und er trägt sein „Prachtkleid“ mit schwarz-bläulich glänzendem Gefieder und mit wenigen weißen Punkten.

Jetzt im Frühjahr, zur Balzzeit, imitieren die Starenmännchen problemlos andere Vogelstimmen und alle Arten von Tönen, die sie um sich herum wahrnehmen. So kann es vorkommen, dass man im Garten vom eigenen Handyklingelton oder von Hundegebell ohne Hund überrascht wird, vorgetragen vom Star als kleinem Bauchredner. Denn er bewegt bei seinen Sangeskünsten kaum den Schnabel.

Tritt er im Kollektiv auf, wird er Teil eines faszinierenden Schwarmes, der in der Lage ist, spektakuläre Himmelsbilder zu schaffen. Dabei orientiert er sich an bis zu sieben Vögeln in seiner unmittelbaren Nähe, zu denen er versucht, stets dieselbe Distanz zu wahren. Durch diese Flugkunst entstehen riesige Gebilde, die ständig in Bewegung bleiben. Einem Greifvogel wird es dadurch sehr erschwert, Beute unter den Staren zu machen.