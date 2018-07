Naturhorntag lockt Bläsergruppen aus nah und fern

Ein alljährliches Schmankerl beim Sommer in der Stadt ist der Naturhorntag. Am Sonntag ging die Veranstaltung am Fuchseck zum 24. Mal über die Bühne. Die beiden Organisatoren, die Reiterlichen Jagdhornbläser Ellwangen und das Bläsercorps des Hegerings Ellwangen, hatten ein buntes Programm auf die Beine gestellt.

Den musikalischen Auftakt machte der Spielmannszug der Ellwanger Bürgergarde unter Leitung von Christoph Müller. Zu hören waren unter anderem der Marsch „In Reih' und Glied“, „Manöverfreuden“ und der „Hans-Peter-Baier-Marsch“. Oberbürgermeister Karl Hilsenbek begrüßte die teilnehmenden Bläsergruppen aus Ellwangen und aus der Umgebung. Unter den Gästen war auch der neue Kreisjägermeister Michael Ott-Stopar aus Untergröningen.

Vom „Jäger aus Kurpfalz“ bis zum „Horrido“

Beim Anblick des Spielmannszuges der Bürgergarde machte Hilsenbek kräftig Werbung für die Heimattage am kommenden Wochenende, 21. und 22. Juli, aber auch schon für den Besuch der Landesgartenschau 2026: „Jetzt schon vormerken!“

Fürst-Pless-Horn in B beziehungsweise Parfarcehorn in B bliesen die Jagdmusikfreunde Albuch-Ostalb, die Jagdhornbläsergruppe Crailsheim, die hochdekorierte Jagdhornbläsergruppe Öhringen und das Bläsercorps des Hegerings. Die Weisen reichten vom „Jägermarsch Nr. 3“ über das Lied „Der Jäger aus Kurpfalz“ bis hin zum „Horrido“. Die Hegeringbläser begeisterten unter der Leitung von Jürgen Vaas mit dem „Virngrund Jägermorgen“, den sie für das Landesbläsertreffen am 1. Juli in Heidenheim komponiert haben und der beim Naturhorntag zum ersten Mal in der Öffentlichkeit gespielt wurde.

Parforcehorn in Es bliesen die Parforcehorngruppe Freischütz Schwaben, die Bläsergruppe Haldenhof, das Ensemble Schanzer Parforce Ingolstadt und die Reiterlichen Jagdhornbläser Ellwangen. Sie erfreuten unter Monika Willand beispielsweise mit der Jagdfanfare „Wenn das Wild zu Wasser geht“.

Gleich drei Alphorngruppen waren dabei: die Alphornfreunde Ellwanger Bergland-Echo, die Alphornbläser Kirchheim und die Alphornbläser des Jugendblasorchesters, die zum ersten Mal öffentlich zu hören waren. Durch das Programm führten Monika Willand und Jürgen Vaas.