Nationaler Gedenktag am Peutinger-Gymnasium

„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ So steht es in Artikel 1 des Grundgesetzes, und so hat Oberbürgermeister Karl Hilsenbek seine Rede zum Nationalen Gedenktag in Ellwangen begonnen. Der Tag erinnert an dieBefreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27. Januar 1945 durch die Rote Armee. Das Peutinger-Gymnasium richtete die Feierstunde aus. Sie stand unter dem Motto „Erinnern für die Zukunft“.

Würde, dieses Wort stand in großen Lettern und in den Farben Schwarz, Rot, Gold auf fünf Staffeleien in der Mensa. Während der Veranstaltung wurden die fünf Tafeln nach und nach umgedreht und zeigten eindrucksvolle Schwarz-Weiß-Bilder des Ellwanger Künstlers und Kunsterziehers Gerhard Stock zu lokalen Ereignissen im Nationalsozialismus, zur organisierten Vernichtung von Menschen und zur Verfolgung und Unterdrückung in der Zeit von 1933 bis 1945.

Mit diesen Ereignissen hatten sich 37 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 9 des Peutinger-Gymnasiums, des Hariolf-Gymnasiums, der Buchenbergschule, der Mittelhofschule, der Eugen-Bolz-Realschule, von Sankt Gertrudis und der Konrad-Biesalski-Schule Wört befasst. Bei der Gedenkfeier präsentierten sie in Dialogen, fiktiven Briefen und in Szenen ihre Ergebnisse. Es ging um die Geschichte und die Schändung des jüdischen Friedhofs, um die jüdische Gemeinde in Ellwangen und das Schicksal der jüdischen Familie Levi, die 1938 nach Amerika ausgewandert ist. Erich und Erwin Levi besuchten in den 1930er Jahren das Gymnasium in Ellwangen. Erich Levi, Jahrgang 1920, kam im Mai 1945 als amerikanischer Besatzungsoffizier zurück.

Auch die Morde an behinderten Menschen in den Tötungsanstalten Grafeneck, Hadamar und an anderen Orten kamen zur Sprache. Davon betroffen waren auch 31 „Pfleglinge“ (also Heimbewohner) aus dem Rabenhof, die mit den berüchtigten grauen Bussen am 17. Oktober 1940 nach Grafeneck transportiert und am gleichen Tag dort getötet wurden. Die Euthanasie sei ein Probelauf für die Vernichtung der jüdischen Menschen gewesen, hieß es. Weitere Punkte waren der Hessentaler Todesmarsch im April 1945 mit rund 170 Toten und das Schicksal der Kinder von aus dem Osten stammenden Zwangsarbeiterinnen in der damaligen „Ausländerkinderpflegestätte“ und heutigen Gedenkstätte in Bühlerzell-Gantenwald, mit dem dortigen Kinderfriedhof.

Eintreten für Demokratie, Zivilcourage und Respekt

Oberbürgermeister Karl Hilsenbek sprach die Barbarei gegen die europäischen Juden und die unmenschliche Verfolgung anderer Gruppen im Nationalsozialismus an, geißelte die Demütigung, Diffamierung, Entwürdigung und Ermordung der Opfer, wandte sich gegen Ausgrenzung, Hass und Gewalt heutzutage und warnte vor Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus. Gleichzeitig trat er für Demokratie, Menschenwürde und Wahrung der Menschenrechte, für Toleranz, Zivilcourage und Respekt ein.

Die im Grundgesetz verankerte Menschenwürde gelte für alle Menschen zugestanden und schließe auch die Flüchtlinge in der Landes-Erstaufnahmestelle (LEA) ein, sagte der OB. Er dankte dem Ellwanger Friedensforum für seine Arbeit und lobte die Schulen, denn er kenne keine andere Stadt in der Größe von Ellwangen, in der der Nationale Gedenktag so fundiert durch Schülerinnen und Schüler aufgearbeitet werde wie in Ellwangen.

Die Schulleiterin des Peutinger-Gymnasiums, Stella Herden, dankte allen Beteiligten und rief zur Achtung der Menschenwürde auf. Der Nationalsozialismus sei nicht deshalb entstanden, weil es zu viele Nationalsozialisten gegeben habe, sondern weil es zu wenig mutige Demokraten gegeben habe, sagte sie und schloss: „In diesem Sinne wünsche ich uns allen viel, viel Mut und Courage.“ Musikalisch gestaltet wurde die Gedenkveranstaltung von den Goldkehlchen unter Tanja Gold-Hagel und dem Kammerorchester des PG unter Felix Riesterer. Im Foyer gab es eine Ausstellung zum Thema.

Die Workshops, in denen die Schülerinnen und Schüler den Gedentag vorbereitet hatten, wurden geleitet von den Schülerguides Annelie Jakob, Christoph Meider, Lea Zobel, Isabell Klingler und Sarah Kaiser. Unterstützt wurden sie von den Geschichtslehrern Michael Hoffmann, Andreas Schaaf, Jürgen Pabst, Jochen Mayer, Lena Posata und Patrick Lutz. Kunstlehrerin Silke Schwab-Krüger hat mit der Jahrgangsstufe 11 Architekturmodelle zum Thema Gedenkstätten für alle Religionen geschaffen.