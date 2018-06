Nahverkehr, Einkaufen und Jugendkultur

Im April hat der Ellwanger Jugendrat mit 27 Mitgliedern und vier Beisitzerinnen und Beisitzern seine Arbeit aufgenommen. Sie wollen helfen, die Stadt Ellwangen jugendgerecht weiterzuentwickeln. In Arbeitsgruppen befassen sie sich mit dem Nahverkehr, benachteiligten Jugendlichen, Einkaufsmöglichkeiten und Veranstaltungen.

Beim Nahverkehr wird die schlechte Anbindung der angrenzenden Gemeinden und Teilorte an die Kernstadt kritisiert. Insbesondere an den Nachmittagen, an den Wochenenden und in den Schulferien hätten die Fahrpläne große Lücken. Zudem seien die Busse vor Schulbeginn und nach Schulschluss stark überfüllt. Die Arbeitsgrupe hat über verschiedene Konzepte wie Rufbus oder ein Nightshuttle an den Wochenenden beraten. Nun sucht der Jugendrat das Gespräch mit den Verantwortlichen der Stadt und von FahrBus. Wichtig ist den Jugendlichen, dass von einer Verbesserung alle profitieren würden.

Mehr Informationen für benachteiligte Jugendliche

Ein weiterer Arbeitskreis beschäftigt sich mit benachteiligten Jugendlichen. Sie sollen einfacher an Informationen kommen, wie sie beispielsweise BaföG beantragen können. Diese Informationen sollen bald auf der Internetseite des Jugendrates stehen, die gerade im Aufbau ist. Eingebunden werden sollen auch die Schulsozialarbeiter und Schulen, die solche Informationen auf ihrer Homepage veröffentlichen könnten. Weiterhin ist geplant, mit Verantwortlichen das Gespräch über eine Verbesserung der Beratungsmöglichkeiten zu suchen.

Eine dritte Gruppe befasst sich mit Einkaufsmöglichkeiten und hat sich schon mit City-Managerin Verena Kiedaisch getroffen. Dabei zeigte sich, dass die Läden, die für Jugendliche attraktiv sind, meist sehr hohe Anforderungen haben und nur bei Subventionen an Ellwangen interessiert seien. Wegen des Gleichbehandlungsgrundsatzes scheide das aber aus. Kiedaisch will nun mit den Ladeninhabern reden. Sie machte aber auch klar, dass durch die bewusste Entscheidung, in Ellwangen einzukaufen, langfristig die Chance steige, dass sich neue interessante Läden ansiedeln.

Die vierte Gruppe beschäftigt sich mit Jugendkultur und Veranstaltungen. Constantin Toth und Maximilian Andre vom Jugendzentrum wollen sie bei ihren Plänen unterstützen. Die Arbeitsgruppe macht derzeit eine Online-Umfrage an den weiterführenden Schulen. Die Schüler der Klassenstufen sieben bis zwölf können bis 9. Juli auf der Homepage www.juze-ellwangen.de daran teilnehmen.

Der Jugendrat möchte regelmäßig im Amtsblatt über seine Arbeit informieren. Die nächste Sitzung ist am Montag, 16. Juli. Dabei geht es um den Etat. Am Donnerstag, 19. Juli, stellt eine Delegation die Arbeit des Jugendrats im Gemeinderat vor. Die Jugendlichen möchten künftig in Entscheidungen, die auch Jugendliche betreffen, einbezogen werden.

Unterstützt werden die Jugendratssitzungen und Arbeitsgruppen von Jörg Mayer und Constantin Toth vom Jugendzentrum.