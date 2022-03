Nächstes Highlight für die Merlins

Bei der ersten Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb steht für die HAKRO Merlins Crailsheim am Mittwoch das Viertelfinalhinspiel des FIBA Europe Cups an. Ab 19 Uhr treffen die Zauberer in der Arena Hohenlohe auf den niederländischen Vertreter ZZ Leiden.

Nach dem Highlight in Berlin, als die HAKRO Merlins beeindruckend Vizepokalsieger des MagentaSport BBL-Pokals wurden, konnten die Korbjäger ein wenig durchschnaufen. Denn bereits am vergangenen Wochenende begann das letzte Saisondrittel, dass es noch einmal richtig in sich hat. Die Zauberer stehen in der easyCredit BBL auf einem Play-Off-Rang und haben im vergleich zur Konkurrenz noch mehrere Nachholspiele. Bei der ersten Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb der Vereinsgeschichte geht es nun auch in die heiße Phase. Nachdem das Team von Coach Sebastian Gleim zwei Gruppenphasen als Tabellenerster respektive Zweiter abschloss, stehen die Hohenloher nun sensationell im Viertelfinale des FIBA Europe Cups. Zum Hinspiel kommt am Mittwoch der niederländische Klub ZZ Leiden in die Stierkampfarena. Genau eine Woche später, fällt dann die Entscheidung, welches Team es unter die letzten vier schafft, im Nachbarland.

Die Mannschaft aus der Provinz Südholland spielte im September die Qualifikationsrunde für die Champions League, unterlag dann aber im Halbfinale gegen den ehemaligen Gruppengegner der Crailsheimer Tsmoki Minsk. Die erste Gruppenphase war für das Team von Coach Geert Hammink eine Berg und Talfahrt – jedoch erwischten sie eine qualitativ hochwertig besetzte Gruppe mit unter anderem Bahcesehir (Türkei) und Mornar Bar (Montenegro). Mit jeweils drei Siegen und drei Niederlagen zogen die Niederländer in die zweite Runde ein. Dort kamen sie dann ordentlich in Fahrt und qualifizierten sich vorzeitig als Tabellenerster (5-1 Siege, u.a. zwei gegen medi bayreuth) für das Viertelfinale. „Am Mittwoch wartet das nächste Vereins-Highlight auf uns. Wir spielen zum ersten Mal in einem internationalen Viertelfinale gegen ein Team, welches diesen Wettbewerb gut kennt und erfahren ist. Sie spielen nach anfänglichen Startschwierigkeiten eine herausragende FIBA-Saison. Leiden hat sich extrem gut eingespielt und in der Zwischenrunde mit nur einer Niederlage, den ersten Platz gesichert“, sagt Sebastian Gleim über den kommenden Gegner. Auch in der heimischen BNXT League ist die Mannschaft aus der Universitätsstadt auf Erfolgskurs. In der niederländischen Gruppe wurden sie hinter Den Bosch Zweiter und spielen nun in der nächsten Runde gegen die besten Teams aus Belgien.