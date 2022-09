Nächster Leerstand in der Stadt: „Flower & Design“ gibt nach 27 Jahren auf

Nach 27 Jahren ist für Erika Meier-Hirschmann Schluss. Zum 1. Oktober schließt sie ihr Blumengeschäft „Flower & Design“ in der Ellwanger Innenstadt, welches sie 2005 in einer ehemaligen Parfümerie aufgemacht hat. Die mittlerweile 71 -Jährige geht in den Ruhestand.

Die Schriftzüge in weißer Farbe weisen bereits auf den Räumungsverkauf in dem kleinen Blumenladen in der Marienstraße hin. Erika Meier-Hirschmann, Inhaberin des Ladens, bedauert die Schließung sehr, nicht zuletzt, weil sich trotz aktiver Suche kein Nachfolger für das Geschäft gefunden hat. „Irgendwann muss man aufhören“, sagt die 71 - Jährige und erklärt, absichtlich vor der nahenden Advents - und Vorweihnachtszeit aufhören zu wollen, um sich den damit verbundenen Stress zu ersparen. Trotzdem findet sie es sehr schade, ihr Geschäft aufzugeben.

"Freundliche und treue Kundschaft" wird in Zukunft fehlen

Ihre Leidenschaft für das Blumenbinden entdeckte sie als Quereinsteigerin bei der Arbeit in einem Blumengeschäft im Kaufland. Insgesamt arbeitete sie dort 16 Jahre, bis das Geschäft 2005 geschlossen wurde und die gelernte technische Zeichnerin beschloss, ihren eigenen Laden in der Marienstraße zu eröffnen. Meier-Hirschmann beschreibt sich dahingehend als risikofreudig und ist bis heute froh, diesen Schritt gewagt zu haben. Sie habe die Arbeit immer sehr genossen und zeigt sich dankbar für ihre „freundliche und treue“ Kundschaft. Diese werde ihr in Zukunft fehlen.

Besonders in Zeiten der Pandemie sei sie froh, den Menschen mit ihren Blumen ein bisschen Freude schenken zu können. Die Corona -Zeit habe sie gut überstanden und sei vergleichsweise glimpflich davon gekommen. Nachdem sich im Frühjahr dieses Jahres ihre Mitarbeiterin in den Mutterschutz verabschiedet hat, steht sie jeden Tag alleine zehn Stunden in ihrem Laden - „man hat nur ein Leben und ich will mein letztes Drittel genießen.“, erklärt Meier-Hirschmann. Trotzdem habe sie selbst immer passioniert und mit viel Freude als Floristin gearbeitet und betont: „Wenn einem Liebe und Leidenschaft für die Arbeit fehlen, ist man sowieso falsch.“