Die Theatergruppe des Liederkranzes Pfahlheim zeigt das Stück „Maskenball am Campingplatz“. Die Besucher dürfen sich auf ein rasantes Bühnenspektakel freuen. Aufführungen sind am Samstag, 6. April, sowie am Freitag und Samstag, 12. und 13. April, jeweils um 19.30 Uhr. Es gibt noch Karten im Vorverkauf.

Idylle pur auf dem Campingplatz. Seit 25 Jahren sind dort drei Paare und genießen das Campingleben mit allem, was dazu gehört. Da wird gegrillt, da wird das eine oder andere Bierchen gezischt und da werden die Geranien im Blumenkasten gehegt und gepflegt. Camperleben eben. Alles geht gut, bis ein Wohnwagen, eine alte Rostlaube, dazukommt und den erholsamen Blick auf den See verstellt. Das geht ja gar nicht. Als dann noch bekannt wird, dass der neue Campingplatzbetreiber am See einen Nacktbadestrand einrichten will, bekommen die Männer schon glasige Augen, die Frauen aber gehen auf die Barrikaden.

Da ärgern sich nur noch die Männer über die Rostlaube, weil sie die Sicht versperrt, die Frauen sind froh darüber. Als sich dann aber herausstellt, dass die Besitzerinnen der Wohnwagen-Rostlaube heiße Feger sind, ist der Ärger mit den Ehefrauen vorprogrammiert. Alles geht seinen Gang und die Nackedeis am See bekommen Masken. Klar, dass die Männer dabei sind, die Frauen aber wollen sich auch nichts entgehen lassen, obwohl sie zu ihren Männern gesagt haben, sie gingen ins Kino. Die wiederum haben erfahren, dass das Kino ausgefallen ist, und haben damit ihre Frauen in der Hand, die unter den Masken ebenfalls am FFK-Strand waren.

Mehr soll aber nicht verraten werden, außer, dass es sich lohnt, zum Theater in die Kastellhalle nach Pfahlheim zu kommen. Das Bühnenbild ist so phänomenal wie die Lust der Akteure am Spiel. Regie führt Hugo Seckler, das Bühnenbild stammt von Hubert Baumann.