An zwei Tagen präsentieren die Schüler der Schrezheimer Sankt-Georg-Grundschule gemeinsam ein Musiktheaterstück – diesmal das Musical „Der Sängerkrieg der Heidehasen“. Die Aufführungen sind am Samstag, 23., und Sonntag, 24. März, um 17 Uhr in der benachbarten Sankt-Georghalle.

Das Musical wird von den Dritt-und Viertklässlern aufgeführt. Der Männergesangverein Schrezheim und die Zweitklässler unterstützen das Theater mit Gesang. Seit Schuljahresbeginn wird fleißig freitags in der sechsten Stunde in einer AG geprobt. Seit Januar wurden die Proben sogar schon in der fünften Stunde begonnen. Gerhard Rettenmeier, der mit der Schule schon das „Dschungelbuch“ sehr erfolgreich inszeniert hat, probt mit viel Engagement und Herzblut. Seine wichtigen Tipps und Hinweise machen aus den Kindern bald richtige Profis.

Die Geschichte handelt von einem Sängerkrieg. Der beste Sänger soll die Prinzessin zur Frau bekommen. Doch es gibt ein kleines Problem: den Direktor Wackelohr und den Herr Minister. Die beiden führen etwas Böses im Schilde.

Natürlich unterstützen die Eltern die Aufführung. Sie proben mit den Schülern Texte und fragen sie ab. Viele Kostüme durften die Akteurevom Heidenheimer Naturtheater ausleihen.