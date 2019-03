Nach Zyklon: Combonis sammeln Spenden für Mosambik

Der gewaltige Wirbelsturm Idai hat am 14. März die afrikanischen Länder Mosambik, Malawi und Simbabwe heimgesucht. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind mehr als eineinhalb Millionen Menschen von den Auswirkungen des Unwetters betroffen, es gibt zahlreiche Tote, Tausende von Verletzten und Vermissten. Die Comboni-Missionare sind in diesen Ländern tätig. Sie wollen den Opfern helfen und haben bei der Kreissparkasseein Spendenkonto eingerichtet.

In Mosambik haben die Comboni-Missionare zwölf Missionsstationen, in denen 44 Missionare arbeiten, in Malawi sind 17 Comboni-Missionare in fünf Missionen tätig. Wie Pater Goffredo Donato ist das in Mosambik am stärksten betroffene Gebiet die Küstenstadt Beira. Dort lebte eine halbe Million Einwohner, die Situation sei dramatisch.

90 Prozent der Stadt und der Vororte seien stark beschädigt oder ganz zerstört, darunter auch Schulen und Krankenhäuser. Viele Orte seien auf dem Landweg nicht mehr erreichbar. Es gebe keinen Strom und kein sauberes Trinkwasser. Die Telefonverbindungen seien größtenteils ganz unterbrochen.

Der erntereife Mais ist von den Feldern gespült worden

„Malawi wurde vom Zyklon schwer getroffen. Unsere Gemeinde Lirangwe wurde von dieser Tragödie nicht verschont“, schreibt Bruder James aus Malawi. Der erntereife Mais sei von den Feldern gespült worden.

Die Menschen seien gestrandet, sie bräuchten dringend Nahrungsmittelhilfe und neues Saatgut. Häuser seien eingestürzt und in einigen Teilen Malawis seien Menschen obdachlos. Die Häuser mit ihren Schlamm- und Grasdächern hätten dem starken Regen und Wind nicht standhalten können.

Nur wenige Menschen hätten es geschafft, in das Gemeindezentrum zu kommen, um dort Zuflucht zu suchen. Viele müssten im Freien übernachten, bis sie sich ein neues Dach über den Kopf gebaut haben. Laut Bruder James benötigen diese Menschen am dringendsten Nahrungsmittel und Medikamente. Viele seien von Erkältungen, Asthma und Lungenentzündung betroffen.

In Mosambik und Malawi waren auch Comboni-Missionare aus Ellwangen tätig. Bruder Manfred Bellinger aus Wasseralfingen leitete von 2002 bis 2014 in Carapira, Mosambik, eine Handwerkerschule, bevor er nach Ellwangen zurückkam.

In Malawi war Bruder Konrad Tremmel von 1985 bis 1998 tätig sowie Pater Michael Zeitz von 1996 bis 1998. Auch der derzeitige Missionsprokurator Pater Hubert Grabmann hat seine Diakonatszeit von 1999 bis 2000 in Sambia und Malawi verbracht.

„Wir können versichern, dass alle Spenden zeitnah und ohne Abzug an unsere Mitbrüder in den Krisenregionen vor Ort weitergeleitet werden“, schreibt Margit Hutter von den Comboni-Missionaren in Ellwangen.