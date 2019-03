Die Zugstrecke zwischen Jagstzell und Crailsheim ist wieder freigegeben. Das bestätigt ein Sprecher der Deutschen Bahn auf Nachfrage der „Ipf- und Jagst-Zeitung / Aalener Nachrichten“ am Samstagvormittag. Laut seiner Aussage wurde der Betrieb am frühen Samstagmorgen wieder aufgenommen. Einschränkungen oder Verspätungen gebe es keine, so der Sprecher.

Nachdem am Freitagnachmittag ein Güterzug mit einem Unimog in Steinbach an der Jagst (Landkreis Schwäbisch Hall) zusammengestoßen ist, musste die Strecke voll gesperrt werden. Die Bahn hatte einen Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Bei dem Zusammenstoß wurden der 39-jährige Unimog-Fahrer und ein vierjähriges Kind verletzt. Der Motor des Fahrzeugs ging laut Polizeibericht auf einem Bahnübergang aus. Der Fahrer konnte ihn nicht mehr starten – dann senkten sich die Schranken. Der Lokführer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Bei der Kollision wurde die Oberleitung beschädigt. „Der Schaden konnte behoben werden, sodass die Strecke jetzt wieder frei befahrbar ist“, sagt der Bahnsprecher. Über den Schaden an der Lok liege ihm keine Information vor. Auch über den Zustand der Verletzten habe die Bahn keine Kenntnis. Der Schaden beträgt laut Polizeibericht 235.000 Euro.