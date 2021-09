Nach Unfall: Autobesitzer gesucht

ij) - Ein 76 Jahre alter Autofahrer hat am Donnerstag gegen 9 Uhr auf einem Parkplatz in der Nikolaistraße geparkt. Dabei berührte er offenbar mit seinem Auto einen daneben geparkten Wagen. Der Unfallverursacher bemerkte zunächst nicht, dass die Fahrzeuge hierbei offenbar beschädigt wurden. Erst, als der Mann gegen 11.15 Uhr zu seinem Auto zurückkam, bemerkte er den Schaden an seinem Pkw. Der zuvor neben ihm geparkte Wagen, der vermutlich ebenfalls beschädigt wurde, war zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht mehr vor Ort. Von diesem ist lediglich bekannt, dass es sich zumindest teilweise um ein rotes Auto handeln soll. Das Polizeirevier Ellwangen sucht nun den Besitzer des Autos oder Zeugen, die entsprechende Hinweise geben können.