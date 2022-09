Nach Temperatursenkungen: Energiesparen lässt Besucherzahlen im Wellenbad einbrechen

Seit etwa zwei Wochen ist das Ellwanger Wellenbad nach der verlängerten Sommerschließzeit wieder geöffnet, allerdings mit durchgehend gesenkten Temperaturen. Wie die Stadtwerke Ellwangen als Betreiber des Wellenbades in einer Pressemitteilung nun darlegen, ist der Besucherzuspruch allerdings bisher entsprechend durchwachsen.

Alle Becken und auch die Massagepraxis sei bisher regulär nutzbar, nur Saunalandschaft bleibe geschlossen. Seit der Wiedereröffnung wurden nach Angaben der Stadtwerke rund 3800 Besucher gezählt – was unter Normalbedingungen einer durchschnittlichen Wochenbilanz entspreche.

Zur Wiedereröffnung zwei Grad Celsius wurden die Wassertemperaturen in den verschiedenen Becken gegenüber dem Normalbetrieb abgesenkt, um Energie einzusparen. So ist das Wellenbecken aktuell auf 26 Grad, das Bewegungsbecken auf 30 Grad und das Außenbecken auf 28 Grad beheizt.

In diesen Bereichen wurde außerdem gespart

Die Lufttemperatur wurde ebenfalls um zwei Grad verringert, wie die Stadtwerke weiter mitteilen, Luftsprudelliegen und Bodenblubber sind außer Betrieb. Auch die Maximaltemperatur in den Duschen wurde reduziert.

„Der Fokus liegt ganz klar darauf, das Schwimmen weiter zu ermöglichen“, sagt Betriebsleiter Andreas Löhr. „Die Welle läuft weiter und wir ermöglichen auch Familien einen schönen Tag. Zugegeben nicht mehr ganz so warm, aber immer noch schön“, ergänzt VuB-Geschäftsführer Stefan Powolny.

Das Kursangebot wird fortgeführt

Schulschwimmen und Vereinskurse können so weiterlaufen und das Angebot an Schwimmkursen in Kooperation mit der Volkshochschule wurde ausgeweitet. Lediglich Aquafitnesskurse werden derzeit nicht mehr angeboten.