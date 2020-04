Nach tödlichen Schüssen in Rot am See: 26-Jähriger wegen mehrfachen Mordes angeklagt

Die Staatsanwaltschaft Ellwangen hat gegen einen 26-jährigen Mann aus Rot am See (Landkreis Schwäbisch Hall) Anklage wegen des Verdachts des mehrfachen Mordes erhoben. Dem Beschuldigten wird Mord in sechs Fällen sowie versuchter Mord mit gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen zur Last gelegt.

Der Mann soll laut Anklage der Staatsanwaltschaft Ellwangen bereits seit längerer Zeit geplant haben, seine Mutter und seine Halbschwester wegen angeblicher Misshandlung zu töten.

In Schützenverein eingetreten

Deshalb soll er in einen Schützenverein eingetreten und legal eine Pistole, Kaliber 9 mm, erworben haben. Am 24. Januar kam die Familie wegen einer Beerdigung in Rot am See zusammen, wo der von der Mutter getrenntlebende Vater des Beschuldigten zusammen mit diesem wohnte.

Gegen Mittag soll der Angeschuldigte im Treppenhaus zunächst aus der Pistole mehrere Schüsse auf seine Mutter abgegeben und seinen Vater erschossen haben. Im Anschluss daran soll er im Erdgeschoss auf seinen Halbbruder vier Schüsse abgegeben haben.

Anschließend soll er im Treppenhaus einen Schuss auf eine Tante abgegeben und diese am Oberarm getroffen haben. Die Tante konnte anschließend flüchten. Danach habe der Angeschuldigte, so die Anklageschrift, im Eingangsbereich einen Onkel erschossen und dann auf einen aus dem Haus flüchtenden weiteren Onkel Schüsse abgegeben, die diesen am Oberkörper trafen.

Ungeachtet dessen konnte der Geschädigte flüchten. Er überlebte - ebenso wie seine Ehefrau - die erlittenen Schussverletzungen. Danach soll der 26-Jährige auf der Rückseite des Gebäudes seine Halbschwester, die sich um ihren lebensgefährlich verletzten Bruder kümmerte, erschossen haben.

Mutter mit Kopfschuss getötet

Die Staatsanwaltschaft geht weiter davon aus, dass der Sportschütze daraufhin vier Schüsse auf eine hinzukommende Tante abgeben habe, woraufhin diese ebenfalls verstarb.

Anschließend soll der junge Mann in der Küche des Gebäudes auf seine schwerverletzte Mutter einen gezielten Kopfschuss abgegeben und diese hierdurch getötet haben. Nach der Anklageschrift feuerte der Angeschuldigte, welcher drei Magazine mit Munition bei sich führte, insgesamt 30 Schüsse ab.

Psychiatrischer Sacherverständiger wird gehört

Der 26-Jährige ist strafrechtlich noch nicht vorbelastet. Er hat bei zwei Vernehmungen die Taten gestanden. Im Rahmen der Hauptverhandlung wird die Expertise eines psychiatrischen Sachverständigen eingeholt werden. Möglicherweise liegt beim Angeschuldigten eine krankhafte seelische Störung beziehungsweise eine paranoide Schizophrenie vor.

Der Gasthof wird nie wieder der sein, der er vor der schrecklichen Tat gewesen ist. So sieht es am Tag danach in Rot am See aus.