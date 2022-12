Nach Schneefällen: 24-Jähriger verursacht Unfall unter Drogeneinfluss

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag ereignete. Gegen 15.30 Uhr befuhr ein 24-Jähriger mit seinem Auto die Straße „An der Mühle“ in Ellwangen in Richtung Röhlingen. In einer Rechtskurve kam er auf schneeglatter Fahrbahn mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn, wo es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 56-Jährigen kam. Da sich bei der Unfallaufnahme der Verdacht aufkam, dass der Unfallverursacher unter der Wirkung von Betäubungsmitteln stand, wurde ein entsprechender Test durchgeführt. Nachdem dieser positiv verlief, musste sich der 24-Jährige einer Blutentnahme unterziehen. Bei dem Unfall erlitten beide Fahrer leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.