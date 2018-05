Nach Razzia in der LEA herrscht wieder Ruhe

Nach dem Großeinsatz der Polizei in der Ellwanger Landeserstaufnahmestelle am Donnerstagmorgen ist es am Tag danach wieder ruhig in der ehemaligen Kaserne. In der Stadt hatte die Razzia zwar für Aufsehen und jede Menge Gesprächsstoff, allerdings nicht für Unruhe gesorgt. So plätscherte auch am Tag danach das Leben wie gewohnt vor sich hin.

Der Polizeieinsatz hatte für einen kurzzeitigen Medienrummel gesorgt, Kamerateams der öffentlich-rechtlichen, aber auch privater Sender, Radio- und Zeitungsjournalisten belagerten über Stunden die LEA und zogen anschließend teilweise durch die Innenstadt, um die Stimmung der Bürger einzufangen. Selbst in den USA fand sich Ellwangen in der Berichterstattung wieder – unter anderem auf den Webseiten der „Washington Post“ oder der „New York Times“.

Vor allem für die Bewohner der Unterkünfte bedeutete es viel Aufregung. Der Alltag sieht aber laut Regierungspräsidium Stuttgart am Freitag wieder normal aus. „Aus unserer Sicht ist eine Änderung der Ablauforganisation nicht notwendig“, schreibt eine Sprecherin. Sozialbetreuer und ein psychologisches Team stünden aber nach wie vor zur Verfügung. „Wir haben alle LEA-Bediensteten sensibilisiert und gebeten, besonders aufmerksam zu sein, um Reaktionen auf den Polizeieinsatz frühzeitig zu erkennen“, gibt das Regierungspräsidium weiter Auskunft.

Polizei will Erfahrungen nutzen

Zwar seien Verlegungen einzelner Flüchtlinge und Abschiebungen regelmäßige Vorgänge – auch in Zukunft. Aktuell seien aber keine geplant. Das betont auch Bernhard Kohn, Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen. „Die wird es weiterhin geben. Wir werden aber sicherlich die Erfahrungen der vergangenen Tage nutzen“, sagt er. Ob die Polizei nun künftig immer in einer solchen Stärke vorrücke, dazu äußerte sich Kohn nicht. „Das ist immer situationsabhängig. Wie immer bei der Polizeiarbeit.“ Im Falle der Razzia habe mittlerweile die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Fremde erhielten Hausverbot

Auch das Regierungspräsidium Stuttgart ist dabei, die vergangenen Tage aufzuarbeiten. Unter anderem sollen sich am Tag der Razzia drei Männer auf dem Gelände aufgehalten haben, die nicht zu den Bewohnern gehörten. Das bestätigt die Behörde auf Nachfrage.

„Diese wurden von der Polizei vom Gelände begleitet und haben Hausverbot erhalten.“ Die Gründe seien noch nicht bekannt. In der Nacht von Montag auf Sonntag, als sich die LEA-Bewohner gegen die Polizei stellten, seien aber laut Präsidium keine „Externen“ vorgefunden worden.