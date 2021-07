Nach heftigen Regenfällen: Die Sechta wird zum See

Nach den heftigen Regenfällen in der Nacht zum Freitag ist die Sechta bei Itzlingen über die Ufer getreten. In der Talsenke in Fahrtrichtung Nördlingen hat sich ein See gebildet. Das Wasser hat das Straßenniveau allerdings noch nicht erreicht.

Auch die Namensvetterin – die Röhlinger Sechta – ist ziemlich vollgelaufen. Der Regen soll im Laufe des Tages nachlassen.

In Ellwangen wurde aufgrund des schlechten Wetters der „Made by Hand“-Minimarkt in der Fußgängerzone kurzfristig abgesagt. Am Samstag soll er aber wie geplant von 10 bis 14 Uhr stattfinden.