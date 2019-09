Nach Hausverbot: 26-Jähriger zeigt Hitlergruß

Ein 26-jähriger Mann hat am Mittwochabend den Hitlergruß gezeigt, nachdem Polizeibeamte ihn aus einem Lokal verwiesen hatten. Der Vorfall ereignete sich gegen 22.15 Uhr. Der Mann wollte unbedingt in eine Gaststätte in der Marienstraße in Ellwangen, was ihm der Wirt wegen eines bestehenden Hausverbots verwehrte.

Da der 26-Jährige aggressiv wurde, musste die Polizei auf den Plan gerufen werden. Während er von den Polizisten weggeschickt wurde, zeigte der Mann einen sichtbaren Hitlergruß und verabschiedete sich mit den Worten „Sieg Heil“.

Der 26-Jährige muss nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen.