Nach Hangrutsch: Noch ein Nadelöhr auf der A7

Wegen Bauarbeiten werden die Fahrspuren auf der A7 zwischen Ellwangen und Aalen ab Dienstag, 1. Oktober, verengt. Ab Montag, 7. Oktober, wird in Fahrtrichtung Ulm für zwei Wochen zwischen 9 und 16 Uhr eine Verengung auf eine Fahrspur vorgenommen. Grund sind zwei Hangrutschungen auf der Höhe von Ellwangen-Haisterhofen nach Starkregen.

Laut dem Regierungspräsidium sind aufgrund von Starkregenereignissen an der A 7 zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Aalen-Westhausen zwei Hänge abgerutscht. Das Regierungspräsidium Stuttgart will deshalb die betroffenen Abschnitte ab Oktober sanieren. Auswirkungen für die Verkehrsteilnehmer waren bisher nicht wahrnehmbar, da eine Destabilisierung der anstehenden Böschung nicht vorhanden war.

Damit die Baustelle im Böschungsbereich eingerichtet werden kann, wird in den kommenden Wochen zunächst in zwei Phasen die neue Verkehrsführung eingerichtet und die Mittelstreifenüberfahrten hergestellt. Die erste Phase der Vorarbeiten beginnt am Dienstag, 1. Oktober. Hier werden zunächst in Fahrtrichtung Würzburg die Fahrspuren verengt und die Geschwindigkeit auf 80 Kilometer pro Stunde reduziert. In der zweiten Phase wird in Fahrtrichtung Ulm ab Montag, 7. Oktober, für zwei Wochen zwischen 9 und 16 Uhr eine Fahrbahnverengung auf eine Fahrspur vorgenommen. Anschließend stehen den Verkehrsteilnehmern für die gesamte Bauzeit wieder alle Fahrspuren zur Verfügung.

Die Sanierung des Hangrutsches soll voraussichtlich bis Dezember abgeschlossen sein. Die Geschwindigkeit wird während der gesamten Bauzeit aus Verkehrssicherheitsgründen auf 80 Kilometer pro Stunde begrenzt. Der Bund investiert rund 1,1 Millionen Euro in die Böschungssanierung.