Nach Gartenhausbrand: Ursache wohl elektrischer Defekt

Zu dem Brand eines Geräteschuppens in der Weidenstraße am Samstagabend gegen 19 Uhr gibt es von Seiten der Polizei neue Erkenntnisse. Der Auslöser war wohl ein Defekt an der Elektroinstallation. Es entstand ein Sachschaden von rund 21 000 Euro. Das in der Weidenstraße stehende Gartenhaus brannte vollständig ab. Das Feuer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Ellwangen gelöscht, noch ehe es auf das Nebengebäude übergreifen konnte.