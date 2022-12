Nach einem Jahr beim Ambulanten Hospizdienst ist klar: Zeit ist das Wichtigste

Erst seit einem Jahr ist sie dabei – und sie hat es bislang nicht bereut, im Gegenteil. Heike Reißmüller-Kleisz ist im Ehrenamt für den Ambulanten Ökumenischen Hospizdienst in Ellwangen tätig und spricht schon jetzt davon, dass diese Tätigkeit eine Bereicherung sei.

Im November 2021 vereidigt

Im November des vergangenen Jahres wurde sie im Rahmen eines ökumenischen Gottesdienstes in ihr Amt eingesetzt, so wird das bei den Ehrenamtlichen stets gemacht, wenn die etwa halbjährige Ausbildung absolviert wurde. Reißmüller-Kleisz ist beruflich im Samariterstift Bopfingen tätig, hat dort in der Werkstatt mit behinderten Menschen zu tun, was ihr im Umgang im Ehrenamt nicht zum Nachteil gereichen soll. „Auch in diesem Umfeld sterben immer wieder Menschen. Und in diesen Momenten hatte ich immer das Gefühl, nicht richtig dafür ausgebildet zu sein. Mir hat immer etwas gefehlt. Man stand den Sterbenden gegenüber und wusste nicht, wie man sich richtig verhalten soll“, sagt Reißmüller-Kleisz. Das weiß sie nun dank ihrer Ausbildung in diesem Bereich und vor allem durch die Praxis, die sie in diesem Jahr sammeln durfte. Einen Unterschied mache es für sie nicht, ob nun ein geistig oder körperlich beeinträchtigter Mensch sterbe oder eine Person außerhalb des Samariterstifts, wie sie sagt. „Wenn ein behinderter Mensch stirbt, dann sieht man in diesem Moment nicht die Behinderung, dann ist da nur ein Mensch, der stirbt“, sagt sie. Um diesen Job machen zu können, müsse man sich unbedingt mit der eigenen Biografie, „sich auch mit dem eigenen Ableben auseinandersetzen“, so Reißmüller-Kleisz. Nur so könne man auch als Begleiter tätig sein.

Dankbar für „sanfte“ Einführung in den Hospizdienst

Beim Ambulanten Ökumenischen Hospizdienst habe sie eine sehr „sanfte“ Einführung gehabt, wie sie sagt. Ihre ersten beiden Begleitungen seien zwei sehr betagte Personen gewesen, ohne Krankheiten. „Ohne das falsch zu verstehen: Diese Personen sind ganz normal, also altersbedingt, gestorben. Das waren klassische Begleitungen. Man hat gebetet, gesungen oder den Sterbenden vorgelesen, sagt Reißmüller-Kleisz. Sie geht davon aus, dass sie sich durch diese besondere Tätigkeit verändert habe in den vergangenen eineinhalb Jahren. „Ich weiß Zeit mittlerweile wesentlich mehr zu schätzen, vor allem die Zeit mit der Familie. Dazu glaube ich, dass ich wesentlich besser zuhören kann, man stellt sich irgendwie selbst weniger in den Mittelpunkt“, sagt die Ehrenamtliche. Das Thema Zeit sei ohnehin ein elementares, was vor allem die Sterbenden vermitteln würden, „die vielleicht wissen, was sie alles noch hätten machen wollen“, sagt sie. Bei einer Patientin, bei der sie im Einsatz gewesen war, hatte sie ein sogenanntes Sinn-Märchen vorgelesen. Ein älteres Ehepaar hatte sich einmal überlegt, doch im Garten zu übernachten, in einem Zelt. Sie schätzten nicht nur die Zweisamkeit in dieser Nacht, sondern vor allem diese unmittelbare Zeit, die sie miteinander verbracht hatten. „Nach dieser Geschichte sagte mir die Person, die ich begleitete: Jetzt gehen sie schnell nach Hause und genießen sie die Zeit mit ihrer Familie. Das ist solch ein wunderbares Geben und Nehmen in diesen Begegnungen, was ich unglaublich zu schätzen weiß“, sagt Reißmüller-Kleisz. Deswegen spricht sie auch von einem schönen Ehrenamt, einer tollen Aufgabe, was viele auf den ersten Blick nicht verstünden. „Die Zeit ist so unglaublich wichtig, denn wir wissen doch alle nicht, wann es uns einmal erwischen wird“, ergänzt sie.

Die Familie unterstützt das Ehrenamt

Ihre eigene Familie unterstützt sie bei ihrem Ehrenamt. „Das muss sie auch, anders würde es gar nicht funktionieren“, sagt sie. Da kann es schon einmal vorkommen, dass Barbara Sittler, einzige Hauptamtliche beim Ellwanger Hospizdienst, sie am Samstagabend anruft und sie innerhalb einer Stunde bei einem Patienten erscheinen muss – da muss natürlich die Familie mitspielen. „Mein Mann findet es super, dass ich es mache. Er selbst aber könnte es nicht.“

Gleichaltrigen Patienten begleitet

Heike Reißmüller-Kleisz hatte in ihrem ersten Jahr jedoch auch einen Patienten begleitet, der in ihrem Alter war. „Da war ich mir tatsächlich unsicher, wie ich mich in dieser Situation wohl verhalten würde. Der Patient aber hatte wirklich alles erledigt, was er noch zu erledigen hatte. Es war schön zu sehen, wie aufgeräumt diese Person, wie klar sie in ihren Entscheidungen gewesen ist“, sagt Reißmüller-Kleisz. Barbara Sittler hatte also wieder den richtigen Riecher. Sie ist es, die die Ehrenamtlichen bei den Sterbenden einsetzt, nach ihrem Gusto. Sittler macht stets die Erstbesuche bei den Sterbenden und den Angehörigen. „Da hat sie wirklich ein ganz feines Gespür dafür, wer bei welchem Patienten am besten passen könnte“, sagt Reißmüller-Kleisz. Für sie sei dieser Job keine Belastung und wenn dann doch einmal, so gibt es die regelmäßigen Gruppenabende, bei denen sich alle Ehrenamtlichen über ihre Fälle austauschen. Ergänzt werden diese durch drei Supervisionen im Jahr, bei der jemand Externes kommt und auf die Ehrenamtlichen schaut, erklärt sie. „Viele wissen vor allem auch nicht, dass man uns frühzeitig holen kann, dass wir nicht erst auf den letzten Metern des Lebens dazustoßen müssen“, sagt Reißmüller-Kleisz. Sie findet es schade, dass offensichtlich so wenige Menschen wissen, dass es den Ambulanten Ökumenischen Hospizdienst mitten in Ellwangen gibt.

Kaum einer kennt den Ambulanten Ökumenischen Hospizdienst in Ellwangen

Das habe die Gruppe gemerkt, als sie im Oktober auf dem Marktplatz in Ellwangen mit einem Infostand vertreten gewesen ist. Viele der Besucher sprachen es dann auch aus, dass sie noch nie etwas von diesem Angebot gehört hätten. Doch es gibt ihn – und er verrichtet sehr wichtige Arbeit. Sowohl für die Sterbenden als auch die Ehrenamtlichen.