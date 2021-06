Nach dem Deutschlandsieg über Portugal sind alle happy auf der Ostalb

Die Erleichterung war groß, als sich die Deutschen am Samstagabend mit 4:2 gegen Portugal durchgesetzt haben und damit die 0:1-Auftaktpleite gegen Weltmeister Frankreich wieder korrigiert haben. Auch auf der Ostalb wurde gejubelt, wie auf unserem Bild im Punto in Ellwangen gut zu erkennen ist. Nach diesem Sieg hat die Nationalelf nun wieder alles selbst in der Hand und kann aus eigener Kraft das Achtelfinale dieser Europameisterschaft erreichen. Der nächste Gegner heißt Ungarn an diesem Mittwoch. Nach dieser Partie gibt es dann hoffentlich wieder Jubelbilder von der Ostalb.

In unserem Themendossier rund um die „Euro 2020“, der Europameisterschaft 2021, lesen Sie zahlreiche Geschichten der Menschen von der Ostalb, die sich freuen, dass endlich wieder über Fußball und nicht mehr über die Corona-Pandemie gesprochen wird. Alles gesammelt finden Sie unter www.schwaebische.de/em21-ostalb