Nach Abschluss der Restaurierungsarbeiten: Schönauer Wegkapelle strahlt wieder

Pfarrer Martin Leitgöb vom Schönenberg wird am Samstag, 8. Oktober, um 16 Uhr im Rahmen einer kleinen Feier die Segnung der renovierten Kapelle vornehmen. Hierzu sind die Bürger eingeladen. Treffpunkt ist um 15.45 an der Herz-Jesu Kapelle in Schönau.

Den Weg zur kleinen Kapelle zu finden ist gar nicht so einfach. Diese steht etwas versteckt, etwa 200 Meter nördlich der Schönauer Herz Jesu Kapelle gleich neben dem Waldtrauf im Gewann Riemenfeld am „alten Fußpfad nach Dietrichsweiler unmittelbar über Schönau“.

Die im 18. Jahrhundert errichtete steinerne Kleinkapelle ist ein Zeugnis unserer christlichen Kultur. Sie besitzt einen gewölbten Innenraum. Darin befindet sich die fast lebensgroße Statue des gefesselten und mit Dornen gekrönten Heilands „Christus im Kerker“.

Über den Erbauer der Kapelle und dessen Beweggründe gibt es keine Hinweise. Entsprechende Unterlagen sind leider nicht vorhanden. Vermutlich besteht aber ein Zusammenhang mit weiteren Kleinkapellen. Diese stehen in Dietrichsweiler, Schweighausen und am Bühlhof entlang des alten Kirchenweges nach Jagstzell. Es könnte sich aber auch um einen ehemaligen Wallfahrtsweg nach Ellwangen oder auf den Schönenberg handeln.

Die bauliche Substanz der Kapelle hat durch Witterungseinflüsse und die abseitige Lage sehr gelitten. So drohten größere Mauerteile aus dem Rundbogen des Einganges herauszubrechen. Auch das Dach war stark beschädigt und schon mehrmals ausgebessert. Die dringend notwendige Restaurierung wurde von der Familie Vaas aus Schönau, in deren Eigentum sich die Kapelle auch befindet, angestoßen. Die Sanierung wurde im Herbst 2020 begonnen und konnte im Sommer dieses Jahres abgeschlossen werden. Erfreulicherweise wurde die Maßnahme mit einer Förderung des Landesamtes für Denkmalschutz unterstützt.

Unmittelbar an der Südwand der Wegkapelle befindet sich ein Sühnekreuz oder auch Malefizkreuz genannt, was in der Regel auf ein Verbrechen hindeutet. Hierzu gibt es verschiedene Überlieferungen. Eine lautet, eine Frau soll hier ihr Kind mit der Sichel getötet haben.