Nabu fährt nach Gaxhardt zu Uferschwalben

Am Sonntag, 17. Juni, bietet die Nabu-Ortsgruppe Ellwangen eine Führung zur Uferschwalbenkolonie bei Gaxhardt. Mit jährlich bis zu 400 Brutpaaren ist die vom Nabu Ellwangen betreute Kolonie die größte in Baden-Württemberg. Aktuell befindet sich das Brutgeschäft der kleinsten europäischen Schwalbe in vollem Gange, so dass viele spannende Beobachtungen möglich sein werden. Die Führung übernimmt Robert Krämer. Treffpunkt ist um 18 Uhr vor Ort, nördlich von Stödtlen-Gaxhardt. Die Anfahrt erfolgt mit dem eigenen Wagen.