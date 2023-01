NABU Ellwangen stellt Programm vor

Der Blick vom Ellwanger Schloss zeigt eine der Erfolgsgeschichten der Ortsgruppe Ellwangen des NABU (Naturschutzbund Deutschland). Seit 2006 ist der Schlosshang mit seinen Streuobstwiesen ein ortsnahes Naturschutzgebiet. Dies sei auch den Bemühungen früherer NABU-Vorstände und NABU-Mitgliedern zu verdanken, heißt es in einer Pressemitteilung der Gruppe.

Der im Oktober 2022 neu gewählte Vorstand, bestehend aus Ernst Meidert, Philipp Lindheim, Margret Schreg und Reinhold Beikircher bedankt sich demnach bei seinen Vorgängern Bernd Kreidler, Annette Benninger, Robert Krämer und Josef Schenk für die Arbeit und stellt sich und das neue Programm der Ortsgruppe vor.

„Wir verstehen uns als mitgestaltendes Element von Stadt und Umgebung, mit Bezug zum Naturschutz. Unser Programm für 2023 enthält vielfältige Aktionen und Informationsveranstaltungen: Jeder/jede Interessierte ist herzlich zur Teilnahme eingeladen. Besonders hervorheben möchten wir die Programmpunkte, mit denen wir Kinder und Familien ansprechen wollen. Wir freuen uns auf rege Teilnahme“, so Vorstandsprecher Ernst Meidert laut Mitteilung.

Das Programm kann von der Webseite www.nabu-ellwangen.de/termine heruntergeladen werden. Der erste Programmpunkt findet am Mittwoch, 18. Januar, um 19 Uhr in der Weinstube Kanne mit einem Kurzvortrag des Weißstorchbeauftragen Helmut Vaas statt. Thema sind die Weißstörche in Ellwangens Umgebung. Der Vortrag über den Vogel des Jahres 2023, das Braunkehlchen, wird auf den 1. Februar verschoben. Die Monatstreffen finden in der Regel am ersten Mittwoch um 19 Uhr in der Weinstube Kanne statt.