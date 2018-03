Nabu-Aktion „Ich blüh auf“ beginnt

Es gibt immer weniger Insekten und deshalb auch weniger Singvögel. Das will der Nabu Ellwangen mit der Initiative„Ich blüh auf“ ändern (wir berichteten). Viele Tipps, was jeder tun kann, damit es wieder summt, brummt und zwitschert gibt es am Wochenende auf dem Markt und beim Ellwanger Frühling.

Der Auftakt der Inititiative „Ich blüh auf“ ist am Samstag, 10. März, am Vormittag auf dem Marktplatz und Sonntag, 11. März, am Nachmittag am Fuchseck. An ihrem Infostand informieren die Mitglieder über die Kampagne und machen auf das Thema Insekten- und Vogelschutz aufmerksam.

Es wird Material für den naturnahen Gartenin großer Vielfalt angeboten: Am Stand können verschiedene Wildblumensamen und Nistkästen – unter anderem für den Vogel des Jahres, den Star – erworben werden. Zur Verkostung gibt es Ellwanger Honig und Apfelschnitze aus der Region. Darüber hinaus gibt es Informationsmaterial zum naturnahen Gärtnern, über das Anlegen von Blühwiesen sowie das Bauen von Vogelnistkästen und Insektenhotels. Dazu gibt es Rat und Tipps.

Mit wenig Aufwand viel erreichen

Der Nabu ist überzeugt, dass jeder im Garten, auf der Terrasse und dem Balkon mit wenig Aufwand viel bewirken kann, um den inzwischen extrem bedrohten Wildbienen, Bienen, Schmetterlingen und Vögeln ein Nahrungs- und Wohnangebot zu schaffen. Außerdem will der Verein Mitstreiter gewinnen.

Dazu wird eine Liste ausgelegt, damit sich alle, die bereits einen insekten- und vogelfreundlichen Vorzeigegarten oder Balkon haben, denen helfen können, die gerne etwas tun möchten, aber nicht genau wissen, wie. Nabu-Vorsitzender Hariolf Löffelad betont: „Wir wollen, dass möglichst viele Privatleute, Schulen, Kommunen und Firmen etwas für den Insekten- und Naturschutz tun. Ziel ist es, ein Netzwerk von Menschen aufzubauen, die zum Erfolg der Initiative „Ich blüh auf“ beitragen möchten“.

Parallel zum Aktionsstand stellen der Ellwanger Gartentreff, die Ellwanger Baumschule Müller sowie die Gärtnerei Goldammer in Tannhausen geeignete Pflanzen, Wildblumensamen und Informationen zusammen, um jetzt im Frühjahr Beet und Balkon naturnah zu bepflanzen und zu gestalten.