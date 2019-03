Nächstes Ziel ist das Wertungsspiel in Neuler

- Das vergangene Jahr beim Musikverein Röhlingen ist vom Umbau der neuen Vereinsräume geprägt gewesen. Viele Mitglieder seien eingebunden gewesen. Für Schriftführer Dietmar Wiest war der Umzug ins Schulgebäude richtig. Das betonte er bei der Hauptversamlung.

Trotz enormer Ausgaben für den Umbau konnte man das Minus in der Vereinskasse gering halten, sagte Kassierer Alexander Seckler. Jetzt stünden noch Ausgaben für die sanitären Einrichtungen an.

Es wurde aber nicht nur gebaut. Die Musiker hatten auch viele Auftritte und Projekte, zum Beispiel bei Blech rockt 2 im Juni und dem Jahreskonzert. Das habe ihm sehr gut gefallen, sagte Dirigent Michael Seckler. Mit dieser Leistung sei das Orchester dem Ziel, beim Wertungsspiel 2020 in Neuler eine Bestnote zu erreichen, näher gekommen.

Das viele Üben in der Jugendausbildung macht natürlich mehr Spaß, wenn man sein Können einem Publikum vorführen kann. Hier ist der Verein bestrebt, Plattformen zu schaffen. Ein stetiger Zulauf an jungen Musikerinnen und Musikern wurde auch im vergangenen Jahr verzeichnet. Jugendleiter Steffen Kurz berichtet eaber nicht nur von alltäglichen Dingen. So hatte Anna Pregitzer ein gutes Ergebnis bei der D1-Prüfung erreicht. Und das mit 66 Jahren.

Bei den Wahlen wurden bestätigt oder neu gewählt: zweite Vorsitzende Bettina Frank, Kassierer Alexander Seckler, Ausschussmitglieder Helga Schneider, Sylvia Seckler, Wolfgang Bahle und Alexander Kling sowie Kassenprüfer Josef Sinder.

Am 29. Juni ist ein volkstümliches Konzert in der Sechtahalle geplant. Die Proben sind schon voll im Gange.