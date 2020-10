Eine 31-jährige Autofahrerin hat auf der Straße zwischen Dinkelsbühl und Wittelshofen einen schweren Unfall verursacht. Dabei wurden sie und ihre drei Kinder verletzt. Der Sachschaden wird auf 75 000 Euro geschätzt.

Am Freitag, gegen 14.40 Uhr, befuhr eine 31-jährige Autofahrerin die Staatstraße 2218 von Dinkelsbühl in Richtung Wittelshofen. Im Fahrzeug der Pkw-Fahrerin waren noch Ihre drei Kinder im Alter von 4 Monaten sowie Zwillinge im Alter von 14 Monaten. Die Fahrerin geriet etwa 300 Meter vor dem Ortseingang von Wittelshofen, offensichtlich aus Unachtsamkeit, auf die Gegenfahrbahn und prallte mit der Front ihres Pkws gegen einen entgegenkommenden Sattelzug. Der 35-jährige Fahrer der Sattelzugmaschine versuchte noch nach rechts auszuweichen konnte jedoch den Zusammenstoß nicht verhindern. Durch die Wucht des Aufpralles schleuderte der Pkw in den Graben und kam circa 30 Meter nach der Unfallstelle zum Stehen. Die 31-jährige Mutter sowie ihre drei Kinder wurden allesamt verletzt und kamen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus, der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Glücklicherweise sind die Verletzungen nicht von schwerwiegender Art auch deshalb, da alle Kinder ordnungsgemäß gesichert waren. Es waren zur Versorgung der Verletzten ein Rettungshubschrauber und zwei Rettungsfahrzeuge im Einsatz. Die Staatsstraße war im Bereich der Unfallstelle für circa 45 Minuten gesperrt die Umleitung erfolgte durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte.

Nach ersten Schätzungen entstand an dem Auto ein Totalschaden von rund 25 000 Euro. An der Sattelzugmaschine dürfte ein Schaden von etwa 50 000 Euro entstanden sein. Die Sattelzugmaschine wurde mit Gas betrieben und hatte einen Gastank. Glücklicherweise wurde dieser Gastank nicht beschädigt.