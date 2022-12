Mutter des zu Tode gequälten Kleinkinds aus Bopfingen legt Berufung ein

Die Mutter des zu Tode gequälten Zweijährigen aus dem Bopfinger Teilort hat laut einem Bericht des SWR Berufung gegen das Urteil des Ellwanger Amtsgerichts eingelegt. Richter Norbert Strecker hatte die 37-Jährige jüngst wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen durch Unterlassung zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt.

Das Kind war im Herbst vom damaligen Lebensgefährten der Frau so schwer in der Bauchgegend verletzt worden, dass es kurze Zeit später verstarb. Der 33-Jährige wurde vom Landgericht in Ellwangen zu einer Haftstrafe von 14 Jahren verurteilt.