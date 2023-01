Mutmaßlicher „Heiratsschwindler“ betrügt gutgläubige Frau um rund zwei Millionen Euro

Es ist eine ebenso hässliche wie menschlich bewegende Geschichte, die sich vor einigen Jahren abgespielt hat und seit Dienstag im Ellwanger Landgericht verhandelt wird. Es geht um dreisten Betrug und gutgläubige Naivität, um Vertrauensmissbrauch und enttäuschte Liebe. Vor der Zweiten Großen Strafkammer muss sich ein 53-Jähriger wegen Betrugs in besonders schwerem Fall verantworten. Seit 2013 lebt der Mann ohne Schulabschluss und Ausbildung mit seiner Dauerverlobten von staatlichen Transferleistungen. Ihm wird zur Last gelegt, zwischen März 2016 und Mai 2018 eine ältere Frau aus Schwäbisch Gmünd um rund zwei Millionen Euro, ihr gesamtes privates Vermögen, gebracht zu haben. Außenstehende mögen sich kopfschüttelnd fragen, wie so etwas möglich sein kann. „Aber es funktioniert, wenn Menschen einsam sind und sich nach Liebe sehnen“, erklärte die ermittelnde Kriminalbeamtin in ihrer Zeugenaussage.

Begonnen hat die verhängnisvolle Affäre am 17. März 2016. Die Geschädigte, eine heute 78-jährige und damals sehr vermögende Frau, bot in einer Zeitungsannonce alte Kameras zum Verkauf an. Der Angeklagte kam und kaufte eine. Man fand sich sympathisch und kam sich schnell näher. Schon am 20. Mai 2016 löste die verliebte Frau ein Wertpapierdepot in der Schweiz auf, transferierte die Gelder auf ihr Konto bei der Kreissparkasse Ostalb und übergab dem angeblichen Börsenmakler mit New-York-Erfahrung 778.000 Euro in bar für den vermeintlich krisensicheren Ankauf von Ölaktien. Das angelegte Geld werde sich in kurzer Zeit „totsicher“ verdoppeln, versprach er ihr.

Daraus wurde nichts. Im Gegenteil. Immer wieder habe er Geld gebraucht, sagte die um ihr Vermögen Geprellte aus. Der Aktiendeal sei nicht legal gewesen, sagte er ihr. Deshalb seien ihm britische Banken auf den Fersen, außerdem Anwälte und ein Kredithai, der ihm drastische körperliche Strafen angedroht habe, wenn er nicht zahlen könne. Auch sie habe daraufhin in ständiger Angst gelebt. Sie verkaufte ihr Haus, lieh sich 140.000 Euro bei ihrem Sohn und ihrer Tochter, überließ dem Freund Gold aus einem Schließfach, das er angeblich im sicheren Tresor seines imaginären Arbeitgebers deponierte. Alles in allem knapp zwei Millionen Euro: „Ich war verliebt. Und ich war dumm. Er hat dauernd gelogen. Vieles hat mir nicht gefallen, aber ich habe ihm das Geld trotzdem gegeben“, so die 78-Jährige. Immer auf Parkplätzen, meistens unmittelbar nach der Abhebung, immer in bar.

Das ging so lange, bis der Sohn der Geschädigten am 5, Juni 2018 den Stein mit einer Strafanzeige gegen den ominösen „Lebensgefährten“ seiner Mutter bei der Polizei ins Rollen brachte. Allerdings informierte seine Mutter den Angeklagten darüber, sodass die Polizei bei einer Wohnungsdurchsuchung nichts Auffälliges fand. Bei der polizeilichen Vernehmung öffnete sich die Geschädigte: „Ich hatte den Eindruck, das Geld war ihr gar nicht so wichtig. Viel schlimmer war der Vertrauensmissbrauch. Sie hoffte immer noch auf Erklärungen“, so die Beamtin. „Sie ist jetzt nicht mehr vermögend“, erklärte der Sohn der Geschädigten dem Gericht auf die Frage nach der aktuellen finanziellen Situation seiner Mutter.

Die Verhandlung wird am Mittwoch fortgesetzt. Dann wird auch bereits das Urteil erwartet.