Mutmaßlicher Dealer entlarvt sich selbst

Ein mutmaßlicher Dealer hat sich durch einen Ausraster in einem Geschäft offenbar selbst entlarvt. Das hat die Polizei am Freitag mitgeteilt.

Am Mittwochabend gegen 19:30 Uhr kam es zu Streitigkeiten in einem Discounter-Markt in der Haller Straße. Ein 27 Jahre alter Kunde geriet hier offenbar in Streit mit den Mitarbeiterinnen des Marktes. Der Kunde wurde dabei so rabiat, dass er zwei Mitarbeiterinnen umstieß. Eine der Frauen wurde dabei leicht verletzt. Anschließend flüchtete der 27-Jährige.

Wenig später konnte die Polizei den Mann zusammen mit zwei weiteren Personen auf der Carl-Benz-Straße antreffen und kontrollieren. Zuvor hatte der Beschuldigte noch versucht einen Rucksack zu verstecken. Auch wollte der 27-Jährige offenbar vermeintliches Betäubungsmittel vernichten, was von den eingesetzten Beamten unterbunden werden sollte. Der 27-Jährige ging daraufhin auf den Polizeibeamten los. Die Beamten mussten Pfefferspray und Schlagstöcke einsetzen. Trotzdem wehrte sich der Mann massiv gegen die Maßnahmen der Beamten. Letztlich gelang es, den 27-Jährigen mit Handschließen zu fixieren und festzunehmen.

Anschließend durchsuchten die Polizisten den Rucksack des Mannes und fanden dort verschiedene Betäubungsmittel, darunter Kokain, Marihuana, Amphetamin und Medikamente. Zudem befand sich ein vierstelliger Geldbetrag, mutmaßliches Dealergeld, im Rucksack.

Der 27-jährige deutsche Staatsangehörige wurde am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl. Daraufhin wurde der mutmaßliche Dealer in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.