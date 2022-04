Mustangs wieder erfolgreich

Vor Kurzem haben die TSV Ellwangen Mustangs die Basketballer des CSV Stuttgart in einer gut besuchten Buchenberghalle empfangen. In einer packenden und mitreißenden Begegnung konnten sich die Ellwanger mit 73:71 durchsetzen.

Die Mustangs starteten hochmotiviert, da jeder um die Bedeutung des Spiels wusste. Mit einem Sieg konnte sich mehr Luft zu den unteren Tabellenplätzen verschaffen. In einer umkämpften und bis zum Schluss spannenden Partie waren die Ellwanger Mustangs im ersten Viertel mit 19:15 in Führung gegangen und sie konnten sich bis zur Hälfte sogar mit 44:38 Punkten von den Basketballern aus der Landeshauptstadt absetzen. Auffällig für die Ellwanger war in die Offensivarbeit von Leo Fink und auch Center Sergej Ebers spielte seine Größenvorteile gekonnt aus und punktete nach hart umkämpften Rebounds.

Im dritten Viertel schienen die Mustangs dann tatsächlich ein wenig den Faden zu verlieren und sie gerieten mit 52:56 in Rückstand. Der Rückstand wurde Anfang des vierten Viertels sogar auf acht Punkte erhöht. Aufgrund einer gekonnten Teamleistung in der Defensive mit wichtigen Ballgewinnen durch den Aktivposten Daniel Wirt und mehreren perfekt ausgeführten Freiwürfen von Leo Fink (13 von 19 verwandelten Freiwürfen) kämpften sie sich im letzten Viertel dann wieder tapfer zurück. In den letzten drei Minuten wechselte die Führung gleich viermal. Das bis zum Schluss spannende Spiel wurde letztendlich in den finalen Spielzügen mit grandioser Unterstützung der anwesenden Fans mit zwei Punkten Vorsprung entschieden. Einmal mehr zeigten sich die Mustangs nach ihrem Neuaufbau und mit der gelungenen Mischung aus erfahrenen Haudegen und leidenschaftlich auftretenden Rookies als attraktive Mannschaft: Es darf gespannt auf die kommenden Spiele geschaut werden, so zum Beispiel an diesem Samstag beim Heimspiel um 17.30 Uhr in der Buchenberghalle gegen die Basketballer vom TV Obertürkheim.