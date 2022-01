Muslime in Ellwangen spenden 1000 Euro

Unter dem Motto „Bürger helfen Bürgern“ hat die Ahmadiyya Muslim Gemeinde Ellwangen erneut einen Scheck in Höhe von 1000 Euro an Oberbürgermeister Michael Dambacher für die Bürgerstiftung übergeben. „Wir wollen damit Danke sagen und in Elwangen Hilfe anbieten, wo unsere Hilfe gebraucht“, schreibt Ahmadiyya in einer Mitteilung. Mit dem OB habe es einen „sehr guten Austausch“ gegeben. Dieser hat sich für die Spende bedankt und die Ahmdiyya-Mitglieder zu einer Stadtführung eingeladen, was diese gerne zusagten.