Musikverein Schrezheim zieht alle möglichen Register

Weil die Sankt Georg-Halle wegen des Umbaus derzeit nicht bespielbar ist, hat der Musikverein Schrezheim aus der Not eine Tugend gemacht und ist zum Auftakt der Konzertsaison 2011 in die Sankt-Wolfgang-Kirche ausgewichen.

Dem satten Klang konzertanter Blasmusik tat das keinen Abbruch. Gerade ein Gotteshaus eignet sich hervorragend für Musik im Sinne eines „doppelten Gebets“, so die Vereinsvorsitzende Monika Kucher bei der Begrüßung der zahlreichen Besucher. Die Jugendkapelle unter der Leitung von Uwe Apelt begann stark mit Pauken und Trompeten bei Patrick Fischers „Come on“. Zwischenmoderationen lockerten das Programm auf. In diesem nicht aufgeführt, doch passend zum Ort des Geschehens war das Gospel „Follow Him“, gefolgt von Ulrich „Ed“ Swillms’ größtem Hit, den „Sieben Brücken“. Verdienter Beifall für Lukas Kuchers Trompetensolo und Anita Waizmanns Intermezzo am Baritonsaxofon.

Das „Concerto d’Amore“ des Niederländers Jacob de Haan beschloss den ersten Teil. Mit anspruchsvollen Titeln präsentierte sich die Hauptkapelle unter ihrem Dirigenten Martin Abele. Im hervorragend intonierten ersten Satz aus Edvard Griegs Peer-Gynt-Suite Nr. 1, „Morgenstimmung“, beeindruckten Klarinetten- und Flötensoli. Die 1982 zu den Highland Games in Deutschland komponierte Melodie „Highland Cathedral“ war mit Griegs „Huldigungsmarsch“ einer der Konzerthöhepunkte und ließ einige schiefe Töne bei Camille Saint-Saëns vielleicht eine Spur zu schwierigen „Schwan“ aus dem „Karneval der Tiere“ vergessen.

Und wie könnte ein Kirchenkonzert stimmungsvoller ausklingen, als mit Pavel Staneks „Amen“, das mit Flöten-, Altsaxofon- und Trompetensoli gewaltig durchs Kirchenschiff brauste. Mit dem letzten gemeinsamen Stück, „Aubade“ von Steven Mintjens, beendeten gut aufgelegte Schrezheimer Musikanten ihr erstes Kirchenkonzert, an der Kesselpauke souverän unterstützt durch Simon Stock vom Musikverein Neuler. (R.)