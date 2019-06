Musikverein Schrezheim musiziert mit Gästen aus der Schweiz

Bei herrlichem Wetter hat der Musikverein Schrezheim zusammen mit den Beerenberg-Musikanten aus Winterthur in der Schweiz in Ellwangen ein Platzkonzert am Fuchseck gegeben.

Schwungvoll unterhielten die beiden Orchester die Besucher und luden zum Zuhören und Verweilen ein. Die Beerenberg-Musikanten haben sich der böhmisch-mährischen Blasmusik verschrieben und brachten unter der Leitung von Willi Rodel unter anderem Stücke von Ernst Mosch und Michael Kostermann zu Gehör.

Der Musikverein Schrezheim unter der Leitung von Christine Kraus spielte traditionelle und moderne Melodien. Zum Schluss musizierten beide Gruppen gemeinsam unter anderem die Ellwangen Polka von Ladislav Kubes. Das Stück hatte den Anlass für die Gäste aus der Schweiz gegeben, die Stadt an der Jagst zu besuchenDer MV Schrezheim wurde zudem zu einem Gegenbesuch eingeladen.